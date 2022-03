Face aux aléas climatiques, le ratio combiné s'est envolé à 154,2%. Image: shutterstock

Les intempéries de 2021 ont conduit à une facture record

Suisse Grêle a connu en 2021 une année record en termes de sinistres. La société d'assurance a enregistré 14 000 déclarations pour des dommages de 115,6 millions de francs notamment dûs à la grêle.

Plus de 85% du montant total des sinistres sont attribuables aux chutes extrêmes de grêle des mois de juin et juillet, a annoncé Suisse Grêle lundi.

La coopérative assure les cultures agricoles de quelque 30 000 exploitations suisses et 20 000 en France et en Italie. Dans ces deux pays, Suisse Grêle a été confrontée à de fortes gelées printanières en mars et avril sur presque tout le territoire. Pour cet assureur, de tels aléas climatiques se révèlent être «un défi majeur» pour l'agriculture:

«Sur le plan des risques, le réchauffement climatique avéré reste un défi majeur pour l'agriculture. L'importance de couvertures d'assurance abordables pour se prémunir contre les phénomènes météorologiques extrêmes ne cesse de croître, que ce soit sans soutien de l'État ou avec un tel soutien.» Suisse Grêle

Face aux aléas climatiques, le ratio combiné - rapport entre les primes encaissées et les prestations reversées - s'est envolé à 154,2%.

Solide face aux défis futurs

En tant que coopérative, Suisse Grêle n'a pas de but lucratif et ne verse pas de dividendes, mais redistribue le cas échéant en fonction de la sinistralité les excédents à ses membres sous forme de ristournes de primes.

Le volume de primes est resté stable à 48,8 millions de francs, tout comme celui de la somme assurée, à 2,1 milliards. Le montant reversé s'est établi à 10,5 millions de francs. Suisse Grêle estime être «même après cette année extrême, très solide et bien préparée pour relever les défis futurs». (ats/mndl)