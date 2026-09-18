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Warren Buffett quitte la présidence de Berkshire

La légende de la finance Warren Buffett tire sa révérence

Après avoir quitté la direction générale en janvier, Warren Buffett abandonne la présidence de Berkshire Hathaway. Son fils Howard lui succède.
18.09.2026, 13:3218.09.2026, 13:32
FILE- In this May 6, 2018, file photo Warren Buffett, chairman and CEO of Berkshire Hathaway, plays bridge outside Berkshire-owned Borsheims jewelry store in Omaha, Neb. Berkshire investors have gener ...
Warren Buffett.Image: AP

Le milliardaire américain Warren Buffett, 96 ans, quitte la présidence du conseil d'administration de son conglomérat Berkshire Hathaway et son fils Howard a été désigné pour lui succéder, annonce un communiqué du groupe vendredi.

Warren Buffett reste membre du conseil et a en été nommé «président émérite, avec effet immédiat, en reconnaissance de son extraordinaire contribution», précise Berkshire.

L'investisseur révéré des marchés financiers avait déjà cédé les rênes effectifs du conglomérat avec lequel il a amassé sa fortune en quittant le 1ᵉʳ janvier 2026, après plus d'un demi-siècle de règne, son poste de directeur général, repris par Greg Abel. (jah/ats)

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