COP26: 9 choses à savoir sur cette transition économique trop lente

Du 31 octobre au 12 novembre, la conférence des Nations unies sur le climat se déroulera à Glasgow, en Ecosse. Tour d'horizon en 9 points synthétiques.

Catherine Hours

Depuis la signature de l'accord sur le climat de Paris en 2015, la transition vers une économie et des énergies plus propres a progressé, mais trop lentement pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, par rapport à la fin du XIXe siècle. Et rien ne dit que la crise du Covid-19 accélère le mouvement.

Des progrès liés à un bond des renouvelables

Les énergies renouvelables sont désormais la deuxième source d'électricité dans le monde. A 26% du total en 2019, elles apparaissent après le charbon, mais avant le gaz ou le nucléaire.

Eolien et photovoltaïque ont vu leurs prix dégringoler et ont crû, depuis 1990, à des taux annuels moyens de 22% et 36%. Même en 2020, année du Covid-19, 260 gigawatts (GW) de capacités ont été ajoutés, dont la moitié en Chine, dépassant le précédent record annuel de 30%, selon l'agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Mais cela ne suffit pas. La part des combustibles fossiles dans la consommation d'énergie finale (électricité, carburants, gaz et charbon utilisés directement dans les usines) est aussi élevée qu'il y a dix ans, charbon, pétrole et gaz représentaient:

80,2% en 2019.

80,3% en 2009.

Des progrès liés au virage du secteur automobile

Poussés par les normes ou encore le déclin du diesel, les constructeurs d'automobiles sont dans l'après-moteur thermique. Volvo, Jaguar, Lancia seront bientôt 100% électriques, Stellantis (Peugeot, Fiat) ne développe plus de moteur à essence.

Mais les moteurs électriques composent moins de 5% des ventes neuves (7,5% en Europe). La star reste le SUV: 42% du marché en 2020, un record qui lui a fait émettre plus de CO2 qu'en 2019, tandis que les autres secteurs voyaient leurs émissions fondre, note l'agence internationale de l'énergie (AIE).

Des progrès liés à des ambitions dans l'hydrogène

Chine, Japon, UE, Australie: des dizaines de pays et nombre d'entreprises sont lancés dans la course à l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire produit sans recourir aux hydrocarbures et, donc, à même de vraiment verdir industrie et transports lourds. Mais, la demande et la baisse des coûts doivent être mieux soutenues, appelle l'AIE, et les investissements doivent quadrupler d'ici à 2030.

Des progrès liés au prix du carbone

A mi-2021, 47 juridictions (pays, province ou groupement de pays/province), soit 60% du PIB mondial, disposaient d'un prix du carbone (taxe ou marché de quotas), selon I4CE, l'institut de l'économie pour le climat.

Cependant, ce prix oscille entre 1 et 123 dollars par tonne de CO2 et reste inférieur à 10 dollars pour plus de 75% des émissions couvertes. Or, les prix devraient être entre 40 et 80 dollars pour suffisamment dissuader du recours aux énergies fossiles.

Peut-être des progrès liés à des promesses à foison

Les entreprises multiplient les promesses et comme des Etats, s'engagent à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais, leur impact reste difficile à évaluer.

Des inquiétudes liées à la relance grise

Pour le réseau d'experts Ren21, «2020 aurait pu changer la donne», mais les plans de relance des Etats accordent six fois plus d'investissements aux fossiles qu'aux renouvelables. Les émissions de CO₂, après un recul de 7%, devraient atteindre un niveau record d'ici à 2023 et continuer à croître, si les investissements ne sont pas réorientés.

Des inquiétudes liées à des pays émergents à la peine

L'investissement dans les énergies vertes recule depuis quelques années dans les pays émergents et en développement (hors Chine) et le Covid-19 n'a rien arrangé.

Ces régions affichent à peine 20% des investissements nécessaires à leur décarbonation, selon l'AIE.

Elles «abritent deux tiers de la population mondiale, génèrent 90% de la croissance des émissions, mais reçoivent 20% des financements consacrés aux énergies propres».

Des inquiétudes liées à l'indétrônable charbon

Avec la reprise, la demande de charbon, premier vecteur du réchauffement, devrait dépasser son niveau de 2019, du fait des besoins électriques de l'Asie. Aujourd'hui, 82% des projets de centrales sont concentrés en Chine (55%), Inde, Vietnam, Indonésie, Turquie, Bangladesh.

Depuis 2015, le nombre de projets a cependant baissé de 76%, selon le groupe de réflexion E3G et 44 pays ont promis de ne plus ouvrir de sites. Pékin, premier bailleur public, a annoncé, en septembre, qu'il ne construirait plus de centrales à charbon à l'étranger.

«Il est temps que le secteur privé - qui finance 87% du charbon à l'étranger - suive.» Kevin Gallagher, Boston University

Des inquiétudes liées à des forêts réduites à peau de chagrin

Les forêts primaires tropicales ont perdu, en 2020, une surface équivalente à la Hollande, selon Global Forest Watch. En cause:

L’agriculture.

La coupe de bois.

L’activité minière.

Les incendies.

En Amazonie brésilienne, la déforestation en 2020 a transformé ce puits de carbone fondamental en émetteur net de CO2. (ats)