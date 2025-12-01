Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste

Zalando et Galaxus refusent d'adopter le Kickbag, solution réutilisable de la Poste. Les géants du commerce en ligne renvoient la faute aux consommateurs. Pour le spécialiste Olivier Gassmann, c'est tout le système de livraison qui doit être repensé.

Deborah Stoffel / ch media

Avec le Black Friday, une nouvelle vague de colis a déferlé sur la Suisse. Chaque année, les promotions de novembre génèrent un million de tonnes de papier et de carton, dont une part importante pour des emballages à usage unique.

Les concepts de réutilisation comme le «Kickbag» ont démontré qu'on peut faire autrement. Lancée en 2020 par deux entrepreneuses saint-galloises, l’entreprise éponyme a été rachetée en 2022 par la Poste. Un pas logique pour la plus grande logisticienne de Suisse.

La Poste vend le Kickbag aux acteurs du commerce en ligne et propose un retour à bas prix. Par rapport au carton jetable, la solution réduit les émissions de CO 2 dès la deuxième utilisation:

«Après cinq utilisations, l’économie atteint 70%, après la dixième environ 84%» Jacqueline Bühlmann, porte-parole de la Poste suisse.

Voici le Kickbag de la Poste suisse. Image: keystone

Face à d’autres emballages réutilisables, le Kickbag présente un avantage crucial: nul besoin de se rendre au guichet. Il suffit de glisser la pochette dans une boîte aux lettres jaune. Pour la Poste aussi, cette formule est intéressante, souligne sa porte-parole. Elle précise:

«Cela ne génère aucun surcroît de travail. Nous pouvons rapatrier les Kickbags à moindre coût»

Une situation «win-win», comme on dit dans le jargon économique. Pourtant, les chiffres de croissance restent décevants. Jusqu’en 2025, les ventes n’ont progressé que d’«un peu plus de deux tiers», selon Jacqueline Bühlmann. Sollicitée, la Poste refuse de donner des chiffres: le produit est soumis à la concurrence.

La faute aux clients, selon Zalando

Fait notable: les géants du commerce en ligne restent à l’écart. Ni Galaxus ni Zalando n’utilisent le Kickbag. Galaxus explique avoir étudié la question il y a quatre ans, avant de renoncer pour des raisons de coûts. «L’acquisition est chère, le taux de perte est élevé et des frais s’appliquent au retour», indique Alex Hämmerli, porte-parole.

De plus, une grande partie des commandes est emballée automatiquement; le Kickbag n’aurait donc pu être utilisé que pour une fraction des articles. «Pour ces raisons, nous n’avons pas examiné le bilan climatique en détail», reconnait la plateforme du groupe Migros.

Zalando, de son côté, a testé des emballages réutilisables sur certains marchés scandinaves, avec des résultats peu encourageants. Le géant de la mode écrit:

«Les emballages réutilisables semblent idéaux, jusqu’au moment où les clients ne les renvoient pas. Les tests avec des sachets recyclables ont soulevé un problème: bien qu’ils soient conçus pour plusieurs usages, beaucoup sont jetés après un seul envoi».

Zalando privilégie donc les emballages à usage unique, les plus légers et adaptés possibles. Selon l’entreprise, en 2024, 89% de ces emballages provenaient de matériaux recyclés et 99% étaient recyclables.

Le recyclage du papier et du carton reste pourtant très gourmand en énergie et en eau, selon Oliver Gassmann. Le professeur en management technologique à l’Université de Saint-Gall voit un potentiel dans le Kickbag et ses équivalents:

«Quand les envois sont légers, que la clientèle est fidèle et que les retours fonctionnent sans friction, le réutilisable est très attractif».

Le carton ne disparaîtra toutefois pas entièrement et restera pertinent pour les envois lourds, volumineux ou internationaux. «Je m’attends plutôt à un modèle mixte, avec une forte croissance du réutilisable dans les niches adéquates.»

Repenser la livraison et les retours gratuits

L’empreinte écologique dépend dans tous les cas du comportement des consommateurs. Olivier Gassmann voit également du potentiel dans la réutilisation des emballages. «Cela exige un changement de perspective: quitter l’idéal de l’esthétique du neuf et accepter les traces d’usage comme un signal de durabilité.»

Dans le bilan global, les emballages réutilisables ne constituent qu’une pièce du puzzle. Les grands leviers résident ailleurs, selon Olivier Gassmann: moins de retours, des livraisons groupées, des chaînes logistiques plus courtes, des énergies renouvelables pour les entrepôts et le transport, ainsi que des produits plus durables. Il en est convaincu: une «tarification responsabilisante» pourrait accélérer la transition:

«Actuellement, une grande partie des colis envoyés est retournée gratuitement. Il faut changer cela.»

Les emballages réutilisables ne régleront donc pas, à eux seuls, la problématique environnementale. Mais des produits comme le Kickbag sont un pas vers une économie circulaire, comme le souligne le spécialiste de l'innovation.

La Poste reste pour l'instant fidèle au Kickbag. Elle compte parmi ses utilisateurs plusieurs enseignes connues: le centre commercial Loeb à Berne, le magasin de mode PKZ ou encore le géant du bricolage Jumbo. Ce dernier explique:

«Le Kickbag est pour nos clientes et nos clients une mesure de durabilité tangible et évidente» Daniel Hofmann, porte-parole de Jumbo.

Souvent associé aux magasins de bricolage, Jumbo vend en réalité des petits objets de toute sorte: colles spécialisées, produits phytosanitaires adaptés à diverses plantes, multiprises, etc. «Pour ces petits articles, le Kickbag est idéal.»

Traduit de l'allemand