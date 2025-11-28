Une Bernoise a été bien maigrement récompensée après avoir retrouvé une fortune chez Coop (image d'illustration). Image: Shutterstock/keystone

Elle trouve 15 000 francs dans une Coop romande et voici sa récompense

Une retraitée a découvert une fortune égarée dans un caddie en faisant ses courses à Tramelan (BE). Une somme qu'elle immédiatement amenée à la police. Mais la récompense n'a pas été à la hauteur de son honnêteté.

«C'est vraiment humiliant!», déplore cette septuagénaire bernoise en racontant sa mésaventure à 20 minutes. Selon le quotidien gratuit, la retraitée faisait des achats mardi dernier à la Coop de Tramelan (BE) lorsqu'elle a trouvé une mallette perdue dans un caddie. A l'intérieur se trouvait un grand nombre de billets de banque.

Au vu de l'importance de la somme, la Bernoise de 77 ans n'a pas tergiversé longtemps et a immédiatement amené sa trouvaille au poste de police le plus proche. On lui apprendra plus tard que le montant de celle-ci s'élève à «15 000 francs».

Sans donner de somme exacte, la police cantonale bernoise confirme de son côté à 20 minutes que «plusieurs milliers de francs» lui ont en effet été remis dans ses locaux.

Une modeste récompense

Mercredi, au lendemain de sa découverte, la police s'est présentée au domicile de la retraitée. Un agent lui a alors tendu la récompense laissée par le propriétaire du magot pour son geste de vertu de la veille: 30 francs.

«Ça lui suffira», aurait lâché l'intéressé à la police au moment de récupérer sa mallette, rapporte, consternée, la septuagénaire à 20 minutes. Et d'ajouter:

«Être honnête ne paie plus» La Bernoise à 20 minutes

La rétribution semble en effet bien modeste au regard de ce qu'aurait rapporté à la retraitée un choix moins scrupuleux. Jointe par 20 minutes, une porte-parole de la police cantonale bernoise explique que si le Code civil prévoit bien une «récompense équitable» pour celui qui retrouve un objet ou de l'argent, il ne prévoit toutefois «aucun pourcentage» minimum. (jzs)