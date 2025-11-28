Elle trouve 15 000 francs dans une Coop romande et voici sa récompense

en partie ensoleillé-2°
Elle trouve 15 000 francs dans une Coop: voici sa récompense

Une retraitée bernoise a retrouvé 15 000 francs égarés dans un caddie de Tramelan (image d&#039;illustration).
Une Bernoise a été bien maigrement récompensée après avoir retrouvé une fortune chez Coop (image d'illustration). Image: Shutterstock/keystone

Une retraitée a découvert une fortune égarée dans un caddie en faisant ses courses à Tramelan (BE). Une somme qu'elle immédiatement amenée à la police. Mais la récompense n'a pas été à la hauteur de son honnêteté.
28.11.2025, 10:4828.11.2025, 10:48

«C'est vraiment humiliant!», déplore cette septuagénaire bernoise en racontant sa mésaventure à 20 minutes. Selon le quotidien gratuit, la retraitée faisait des achats mardi dernier à la Coop de Tramelan (BE) lorsqu'elle a trouvé une mallette perdue dans un caddie. A l'intérieur se trouvait un grand nombre de billets de banque.

Au vu de l'importance de la somme, la Bernoise de 77 ans n'a pas tergiversé longtemps et a immédiatement amené sa trouvaille au poste de police le plus proche. On lui apprendra plus tard que le montant de celle-ci s'élève à «15 000 francs».

Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800

Sans donner de somme exacte, la police cantonale bernoise confirme de son côté à 20 minutes que «plusieurs milliers de francs» lui ont en effet été remis dans ses locaux.

Une modeste récompense

Mercredi, au lendemain de sa découverte, la police s'est présentée au domicile de la retraitée. Un agent lui a alors tendu la récompense laissée par le propriétaire du magot pour son geste de vertu de la veille: 30 francs.

«Ça lui suffira», aurait lâché l'intéressé à la police au moment de récupérer sa mallette, rapporte, consternée, la septuagénaire à 20 minutes. Et d'ajouter:

«Être honnête ne paie plus»
La Bernoise à 20 minutes

La rétribution semble en effet bien modeste au regard de ce qu'aurait rapporté à la retraitée un choix moins scrupuleux. Jointe par 20 minutes, une porte-parole de la police cantonale bernoise explique que si le Code civil prévoit bien une «récompense équitable» pour celui qui retrouve un objet ou de l'argent, il ne prévoit toutefois «aucun pourcentage» minimum. (jzs)

Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
D'où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
