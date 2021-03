Economie

Apple investit un milliard d'euros dans un centre de recherche européen



Le géant américain annonce vouloir ouvrir, en Allemagne, «le plus grand centre de recherche» d'Europe sur les semi-conducteurs et les logiciels dédiés à la 5G.

Apple souhaite faire de Munich, en Allemagne, son centre européen de recherche. Cela tombe bien, car le Vieux Continent cherche à rattraper son retard dans la production de semi-conducteurs, composants clés des nouvelles technologies, dominées par la Chine et les Etats-Unis.

Prévu pour une ouverture en 2022, le nouvel investissement dans la région «dépassera un milliard d'euros au cours des trois prochaines années seulement» et créera des centaines d'emplois, selon le géant américain de la tech.

Composants essentiels des produits de la vie courante tels que les voitures et les téléphones portables, les semi-conducteurs souffrent actuellement d'une pénurie d'offre dans le monde entier et l'Europe dépend des importations chinoises et américaines sur un marché estimé à 440 milliards d'euros par an. (ats)

