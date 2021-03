Economie

La Poste

Comment le Covid-19 a bousculé La Poste



Image: sda

La pandémie n'a pas fait flamber les bénéfices du géant jaune qui a publié ses chiffres de 2020. Décryptage

La Poste a dévoilé ses résultats pour l'année 2020. Et non, les commandes en ligne n'ont pas suffit à faire exploser le compteur. Car si le géant jaune a clos son année sur un bénéfice de 178 millions de francs, c'est 77 millions de moins qu'en 2019.

En cause? La pandémie qui a lancé de nouveau défis à l'entreprise. On vous dévoile ses répercussions en quatre points.

Une solide performance en dépit d’un résultat annuel en baisse: la Poste a montré toute son importance pour la #Suisse en 2020. CFO @AlexGlanzmann «sur le gril» au sujet du #COVID-19, du raz-de-marée de colis et du #futur du service universel postal. https://t.co/AWnMdZfBLd — La Poste (@postesuisse) March 11, 2021

Booms des colis

Sans surprise, le coronavirus a dopé le volume de commandes en ligne. Ainsi, La Poste a distribué 23% de colis de plus qu'en 2019.

Un boom qui n’a pas suffi à compenser les effets de la crise sur les autres unités de La Poste. Et pour cause, le nombre de lettre envoyées recule toujours plus. Le nombre de missives adressées a ainsi diminué de 5,6%.

Baisse des gains de change

Comme la population s'est moins déplacée, les gains de change générés par les retraits en monnaie étrangère ont diminué. Tout comme l'utilisation des cartes de crédits.

Ainsi, le résultat d’exploitation de Postfinance s’est établi à 161 millions, en baisse de 79 millions. La pandémie y serait responsable pour 22 millions, soit plus d'un tiers.

Pertes chez Carpostal

La pandémie a aussi fortement affecté Carpostal. En effet, le Conseil fédéral avait recommandé au printemps d'éviter les transports publics.

Ainsi, la perte d’exploitation du transporteur a augmenté à 79 millions de francs, soit 55 millions de plus par rapport à 2019. Une baisse entièrement causée par les effets de la pandémie.

Tournant vers le numérique

Désormais, La Poste veut se démarquer comme prestataire de «service universel». Alex Glanzmann, responsable Finances, a confié vouloir investir dans «une communication numérique digne de confiance».

Dans l’ensemble, les effets de la crise ont grevé le résultat du groupe à hauteur de 139 millions.

