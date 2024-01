Les communes n'ont plus de carte journalière CFF, mais autre chose (et plus cher)

Immobilier: voici la véritable explication de la hausse des prix

4000 milliards de francs, c'est la valeur de tous les biens immobiliers en Suisse. Pourtant, le boom des prix en cours a longtemps été une énigme. Il existe désormais une explication.

Plus haut, plus haut, plus haut. C'est ainsi que les prix de l'immobilier évoluent, et ce depuis le début du millénaire environ. De même, il devient plus cher de louer un bien immobilier plutôt que de l'acheter. Les loyers ont récemment connu leur plus forte hausse depuis plus de trois décennies.