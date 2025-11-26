ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Change franc suisse/euro: «Le marché évoque une main invisible»

Que se passe-t-il avec l&#039;euro et le franc suisse? «Main invisible» ou Ukraine?
La course folle du franc suisse s'est calmée, les économistes se demandent quelle en est la raison.Image: montage watson

«Une main invisible»: pourquoi le franc suisse s'affaiblit face à l'Euro

En octobre, le franc suisse était particulièrement fort par rapport à l'euro. On évoquait même la possibilité d'une chute en dessous de 90 centimes. Aujourd'hui, la situation est différente et interroge.
26.11.2025, 10:3626.11.2025, 10:36

Le franc suisse s’est nettement affaibli ces derniers jours, passant d’environ 0,92 à 0,9340 franc pour un euro. Plusieurs acteurs du domaine évoquent une intervention discrète visant à empêcher la devise helvétique de se renforcer trop fortement.

«Le marché évoque une ‹main invisible›, possiblement la BNS, qui stabilise discrètement ce niveau», observe Jean-Marc Sabet, fondateur du site de change b-sharpe au quotidien lausannois 24 Heures. Contactée par le média précité, la Banque nationale suisse (BNS) ne commente pas ces spéculations.

Mais d’autres spécialistes relativisent cependant cette hypothèse, à l'image de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion:

«Elle l’a fait par le passé, mais je ne pense pas que la BNS défende aujourd’hui ce cours»
John Plassard à 24 Heures

Le journal rappelle à ce propos que la Suisse a été retirée début novembre de la liste américaine des pays accusés de manipuler leur devise. Dans ce contexte, plusieurs experts jugent peu probable une intervention agressive de la BNS.

L’institution est toutefois intervenue récemment: en octobre, elle a injecté 44 milliards de francs pour acheter des actifs en euros et en dollars, afin d’amortir un renforcement jugé excessif du franc.Ce type d’opération est documenté et cohérent avec ses efforts pour éviter une déflation prolongée et protéger les exportateurs suisses.

Voici ce que cache la chute du Bitcoin

Pour John Plassard, l’explication principale se trouve dans la détente géopolitique en Ukraine, qui réduit l’appétit pour les valeurs refuge.

«Le plan de paix sur l’Ukraine négocié avec la Russie, élaboré par les États-Unis, constitue le véritable déclencheur»
John Plassard

Cette phase de recul de la force du franc contraste avec la tendance observée jusqu’à mi-novembre, période durant laquelle le franc s’était fortement apprécié en raison des inquiétudes liées à la récession européenne et aux incertitudes sur les marchés financiers. Si l’environnement mondial continue de se stabiliser, l’euro pourrait poursuivre son redressement face à une devise suisse moins recherchée. (hun)

Et pour tout savoir de l'actu économique...
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
Y a-t-il des «dynasties de l'aide sociale en Suisse»? Voici la réponse
de Francesco Benini
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
3
Ce clavier suisse veut révolutionner les bureaux
de Benjamin Weinmann
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
Novartis va vivre des montagnes russes à cause d'«Entresto»
de Daniel Zulauf
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
2
Les ventes de Tesla plongent, mais l'action grimpe: que se passe-t-il?
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
1 / 31
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Une Thaïlandaise de 65 ans se réveille juste avant sa crémation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Experte des grandes fortunes, elle craint «une phase sombre» en Suisse
Pour Andrea Opel, professeure de droit fiscal, l’initiative des Jeunes socialistes ferait fuir presque tous les ultra-riches, déclenchant une spirale fiscale qui frapperait directement la classe moyenne suisse.
Le 30 novembre, le peuple suisse se prononcera sur l’«Initiative pour l’avenir» des jeunes socialistes. Le texte prévoit un impôt fédéral de 50% sur les héritages dépassant 50 millions de francs, présenté comme un instrument de justice climatique. Andrea Opel, professeure de droit fiscal et spécialiste reconnue des grandes fortunes, tire la sonnette d’alarme.
L’article