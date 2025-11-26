La course folle du franc suisse s'est calmée, les économistes se demandent quelle en est la raison. Image: montage watson

«Une main invisible»: pourquoi le franc suisse s'affaiblit face à l'Euro

En octobre, le franc suisse était particulièrement fort par rapport à l'euro. On évoquait même la possibilité d'une chute en dessous de 90 centimes. Aujourd'hui, la situation est différente et interroge.

Le franc suisse s’est nettement affaibli ces derniers jours, passant d’environ 0,92 à 0,9340 franc pour un euro. Plusieurs acteurs du domaine évoquent une intervention discrète visant à empêcher la devise helvétique de se renforcer trop fortement.

«Le marché évoque une ‹main invisible›, possiblement la BNS, qui stabilise discrètement ce niveau», observe Jean-Marc Sabet, fondateur du site de change b-sharpe au quotidien lausannois 24 Heures. Contactée par le média précité, la Banque nationale suisse (BNS) ne commente pas ces spéculations.

Mais d’autres spécialistes relativisent cependant cette hypothèse, à l'image de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion:

«Elle l’a fait par le passé, mais je ne pense pas que la BNS défende aujourd’hui ce cours» John Plassard à 24 Heures

Le journal rappelle à ce propos que la Suisse a été retirée début novembre de la liste américaine des pays accusés de manipuler leur devise. Dans ce contexte, plusieurs experts jugent peu probable une intervention agressive de la BNS.



L’institution est toutefois intervenue récemment: en octobre, elle a injecté 44 milliards de francs pour acheter des actifs en euros et en dollars, afin d’amortir un renforcement jugé excessif du franc.Ce type d’opération est documenté et cohérent avec ses efforts pour éviter une déflation prolongée et protéger les exportateurs suisses.

Pour John Plassard, l’explication principale se trouve dans la détente géopolitique en Ukraine, qui réduit l’appétit pour les valeurs refuge.

«Le plan de paix sur l’Ukraine négocié avec la Russie, élaboré par les États-Unis, constitue le véritable déclencheur» John Plassard

Cette phase de recul de la force du franc contraste avec la tendance observée jusqu’à mi-novembre, période durant laquelle le franc s’était fortement apprécié en raison des inquiétudes liées à la récession européenne et aux incertitudes sur les marchés financiers. Si l’environnement mondial continue de se stabiliser, l’euro pourrait poursuivre son redressement face à une devise suisse moins recherchée. (hun)