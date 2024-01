Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Au cours des dix dernières années, des centaines de supermarchés ont été ouverts en Suisse. Coop en particulier a progressé et pourrait bientôt dépasser le millier de magasins. Migros est à la traîne et Spar a rétréci.

En Suisse, les supermarchés se multiplient. Image: keystone/watson

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Economie»

Près de 1000 personnes vivent dans le Val Verzasca, au Tessin. Les jours de beau temps, ils partagent leur territoire avec des centaines de touristes qui se promènent sur le «ponte dei Salti», surnommé le «pont romain», la vedette de la vallée. Bientôt, ils le feront aussi avec un sandwich triangulaire et un coca à la main. Coop compte ouvrir une nouvelle filiale dans la vallée d'ici à un an.

Ce potentiel futur magasin figure sur la liste des plus de 20 nouveaux supermarchés prévus par le détaillant. Une analyse des chiffres des dix dernières années montre qu'aucun autre grand distributeur n'a ouvert autant de magasins dans notre pays. Selon Coop, la barre des 1000 supermarchés devrait être franchie à la fin de l'année prochaine ou au début de 2026.

La bataille des supermarchés

Les responsables de Denner, la filiale discount de Migros, ont également appuyé sur l'accélérateur. Ils ont fait passer le nombre de leurs supermarchés de 129 à 601. Les magasins exploités par des partenaires externes, les «satellites», ne sont pas pris en compte. Leur nombre a diminué de 312 à 270 entre 2013 et 2023.

Denner a ainsi presque rattrapé Migros. Avec ses supermarchés classiques des formats M, MM et MMM, la Migros atteint les 635 succursales, avec 74 inaugurations de magasins à la fin 2022. Les chiffres pour 2023 ne sont pas encore disponibles. Au cours des dix dernières années, le numéro un du commerce de détail suisse a ouvert à peu près autant de magasins que Lidl et Aldi.

Ces chiffres, il faut les remettre en perspective. Et tenir compte du fait que la coopérative Migros de Zurich (GMZ) a ouvert, à ce jour, 23 supermarchés Alnatura supplémentaires spécialisés dans les produits bio. Mais le fait que Coop donne un rythme plus soutenu à ses filiales reste un fait.

Deux stratégies

Dans la branche, Coop est aussi considérée comme plus rapide grâce à son organisation centralisée. Mais l'accent mis sur les magasins plus grands et à fort chiffre d'affaires fait également partie de la stratégie de Migros, alors que Coop s'est davantage développée avec des magasins de quartier de petite et moyenne taille, dont la surface se situe entre 400 et 1000 mètres carrés. Le directeur de GMZ, Jörg Blunschi, a récemment décrit cela dans la Handelszeitung, le plus grand journal économique de Suisse, comme l'un des problèmes de Migros:

«Nous ne nous développons pas assez rapidement avec les supermarchés et les petits formats de vente»

Jörg Blunschi. Image: KEYSTONE

Pendant la crise du Covid-19, les supermarchés de Coop ont donc obtenu de meilleurs résultats. Ils sont souvent plus proches des lieux de résidence des clients, qui sont davantage restés chez eux. Mais il reste à voir si les Bâlois (là où se trouve le siège de Coop) en profitent durablement.

En effet, l'année dernière, le chiffre d'affaires des supermarchés Migros a de nouveau augmenté plus fortement que celui de Coop. Cette année, Migros prévoit d'ouvrir 15 nouveaux magasins des formats Migros, Voi, Alnatura et des magasins d'entreprises partenaires – et devrait ainsi se situer à peu près au même niveau que le numéro 2.

Peu de concurrence étrangère

Le distributeur Spar, actif en Suisse depuis 1989 et appartenant depuis 2016 au groupe sud-africain Spar, n'a pas réussi à s'établir comme concurrent. Il a certes enregistré une hausse nette de 84 magasins, mais uniquement grâce aux magasins «Spar Express», construits par exemple dans des stations-service. Le réseau de magasins avec des supermarchés classiques des formats Spar et Eurospar a même diminué au cours des dix dernières années. Il a baissé de près d'un quart entre 2013 et 2023, alors que Coop a progressé de 28,5% et Migros de 19,5%.

Au cours des deux derniers exercices, Spar Suisse a également enregistré une baisse de son chiffre d'affaires. En automne, plusieurs médias ont rapporté que le président du groupe Spar, Mike Bosman, avait envisagé de se retirer. Selon Bosman, Spar ne détient que 3% du marché de l'alimentation en Suisse. Spar est tout juste rentable, avec un rendement trop faible. Cela n'a pas de sens de s'acharner, avait-il confié au portail «Marketscreener».

Selon les observateurs, la situation souvent peu optimale des supermarchés est également responsable du marasme chez Spar. Toutefois, l'enseigne a démenti les plans de retrait auprès de la Schweiz am Wochenende. Dans une déclaration de Mike Bosman, on peut lire:

«Ces spéculations sont ce qu'elles sont: de la pure spéculation. Il n'y a aucun projet de la part du groupe Spar de se retirer de Suisse»

Aldi et Lidl visent les centres-ville

Les discounters allemands Aldi et Lidl, qui ont ouvert leurs premiers magasins en 2005 et 2009, montrent comment une expansion en Suisse peut être menée à bien. Ensemble, ils comptent déjà plus de 400 magasins et ont récemment accéléré leur rythme d'expansion. Aldi prévoit d'ouvrir dix nouveaux magasins cette année. Lidl prévoit d'ouvrir entre huit et dix nouveaux supermarchés.

Au début, Aldi et Lidl ont surtout ouvert des magasins d'environ 1000 mètres carrés dans les agglomérations, facilement accessibles en voiture. Entre-temps, ils s'implantent de plus en plus dans les zones urbaines à haute fréquentation. Aldi, par exemple, exploite déjà 13 filiales dans la ville de Zurich, dont certaines sont situées à des endroits bien en vue, non loin de la Bahnhofstrasse ou de la gare de Stadelhofen. De son côté, Coop compte 60 supermarchés à Zurich, Migros 40. A Berne, Aldi a ouvert deux magasins dans la vieille ville et le discounter est également présent au centre de Lucerne, Genève ou Saint-Gall. A moyen terme, Aldi a l'ambition d'exploiter 300 magasins, un porte-parole de l'enseigne commente:

«Il n'y a plus beaucoup de zones blanches sur la carte. Nous voulons surtout continuer à nous développer dans les villes. Nous accordons une attention particulière à Zurich et à Genève.»

Lidl poursuit la même orientation. «Cela correspond à notre stratégie actuelle de s'implanter davantage dans les centres-villes, les agglomérations, les centres urbains et les gares, explique la porte-parole Vanessa Meireles. L'accent est mis sur les grandes villes – c'est-à-dire Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne et Winterthur. L'expansion est ‹exigeante›». Les rares surfaces libres sont très convoitées.

Volg à la conquête des villages romands

Aldi et Lidl ne se mettent pas en travers du chemin d'un commerçant au moins: l'exploitant de magasins de village Volg, une filiale de la coopérative agricole Fenaco. Volg veut ouvrir huit filiales cette année, et ce dans les régions rurales, comme le dit la porte-parole Tamara Scheibli. Les villes ne sont pas à l'ordre du jour.

C'est surtout en Suisse romande que Volg veut se développer. La popularité des magasins de village reste intacte, même après la crise de Covid-19: «Les clients nouvellement acquis continuent à faire régulièrement leurs courses dans le magasin de village».