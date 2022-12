Nestlé arrête la pub pour ses produits malsains (sauf pour un truc bien connu)

Nestlé modifie sa stratégie marketing. Image: Shutterstock

La santé plutôt que le plaisir: le groupe alimentaire vaudois veut renoncer à l'avenir aux publicités ciblant les jeunes pour les produits malsains. Avec toutefois une exception pour une friandise bien connue.

Benjamin Weinmann / ch media

Que ce soit avec des burgers végétaliens ou avec de l'eau riche en vitamines, Nestlé s'efforce, au moins depuis l'arrivée de son CEO Mark Schneider en 2017, de changer son image et de se présenter sur le marché avec des produits plus sains. De fait, le germano-américain a soumis la multinationale lémanique à une révision générale. 20% du portefeuille de ventes ont été renouvelés.

En d'autres termes: un cinquième des activités a été vendu, comme la division des sucreries aux Etats-Unis à Ferrero, et un cinquième a été ajouté, comme le fabricant américain de vitamines Bountiful, que Nestlé a racheté en 2021 pour 5,7 milliards de dollars.

Pourtant, il y a encore quelques morceaux de sucre dans le bilan de Nestlé: le chocolat Kitkat – une marque phare du groupe vaudois –, tout comme les boissons sucrées San Pellegrino. Nestlé tient certes à ces produits, mais se fixe désormais des limites quant à leur promotion.

La grosse exception

Comme le rapportent plusieurs portails industriels internationaux, Nestlé cessera, à partir de juillet, de promouvoir des produits particulièrement caloriques et sucrés auprès des enfants de moins de 16 ans. Il s'agit entre autres de crèmes glacées, de chocolat et de boissons sucrées. Cette mesure s'applique aux chaînes de télévision et aux médias sociaux dont le public est composé d'au moins un quart de cette jeune tranche d'âge. En outre, Nestlé s'engage à ne pas collecter de données auprès de mineurs et à ne collaborer qu'avec des influenceurs âgés d'au moins 18 ans.

Exception notable: Nesquik. La marque, connue pour ses boissons et ses céréales au chocolat, n'est pas concernée par la nouvelle stratégie, comme le confirme un porte-parole interrogé. Comme Nesquik remplit les critères nutritionnels sous sa forme servie, c'est-à-dire mélangée à du lait, elle continuera à en faire la promotion auprès des enfants, mais pas auprès de ceux de moins de six ans.

La marque Nesquik n'est pas concernée par la nouvelle stratégie. Image: Shutterstock

La motivation? Les taxes sur le sucre

Cette démarche n'est pas seulement motivée par des raisons altruistes et humanitaires, mais aussi parce que les fabricants d'aliments malsains sont sous pression dans différents pays. Dans certains endroits, leur mise en avant dans les supermarchés est interdite, ailleurs des taxes sur le sucre ont été introduites, comme dans certains Etats américains ou au Royaume-Uni. Les investisseurs ont également demandé par le passé une action plus véhémente de la part de Nestlé – en accord avec le message de santé publique du groupe.

L'année dernière, Nestlé a fait sensation lorsqu'une présentation interne a été rendue publique. Le groupe y concluait que 60% de ses produits alimentaires et boissons grand public ne correspondaient pas à une «définition reconnue de la santé». Et que certaines catégories de produits ne seront jamais «saines» à l'avenir, «peu importe à quel point nous les renouvelons».

Mark Schneider a également souligné l'accent mis sur la santé lors du séminaire des investisseurs qui s'est tenu mardi à Barcelone, où Nestlé a présenté sa stratégie jusqu'en 2025. L'objectif est une croissance organique durable du chiffre d'affaires. Cela correspond à la maxime de Nestlé des années précédentes, à savoir une croissance régulière de 4 à 6%. En 2021, le chiffre d'affaires s'élevait à 87 milliards de francs. Sans ventes importantes, Nestlé devrait donc viser la barre des 100 milliards avec l'objectif de croissance qu'elle s'est fixé.

Nestlé, le sauveur du monde

En outre, une marge de bénéfice opérationnel de 17,5 à 18,5% devrait en résulter d'ici 2025. Ceci après que l'inflation des coûts a eu un effet négatif sur la marge en 2021 et 2022. L'année dernière, elle s'élevait à 17,4%. Toutefois, Nestlé a pu en même temps imposer de nombreuses augmentations de prix sur le marché. Jean-Philippe Bertschy, analyste de Nestlé à la banque Vontobel, est en tout cas séduit par la stratégie de Nestlé et qualifie les objectifs de marge de «très prometteurs et passionnants».

La division Nestlé Health Science doit renforcer sa position de leader dans le domaine de la nutrition et de la santé au cours des prochaines années, selon un communiqué. Mark Schneider y souligne que la devise «Good for you, good for the planet» - «Bon pour toi, bon pour la planète» - reste au cœur de la stratégie.

Pour cela, Nestlé devra non seulement lancer davantage de produits sains, mais aussi améliorer son bilan environnemental. Ainsi, il y a deux semaines seulement, Greenpeace a classé Nestlé, avec Coca-Cola et Pepsi, parmi les plus grands pollueurs de plastique du monde pour la cinquième fois consécutive.