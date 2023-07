Voici combien gagnent les employés de Google et qui est le mieux payé

Voici combien gagnent les employés de Google et qui est le plus payé

Les développeurs de logiciels sont de loin ceux qui gagnent le plus d'argent chez Google. Pour la première fois, une liste donne un aperçu des salaires versés par le groupe.

Des informations internes à Google ont fuité et elles donnent, pour la première fois, un aperçu des salaires versés par l'entreprise technologique américaine à ses employés. Business Insider cite un document dans lequel les salaires de l'année 2022 sont listés. Un document que le groupe a partagé avec ses collaborateurs.

Combien paye Google?

Selon ces données, le salaire médian – autrement dit la moitié des employés gagne davantage et l'autre moins –, chez Google, s'élève à environ 280 000 dollars US (soit environ 243 000 francs), pour les plus de 12 000 collaborateurs travaillant aux Etats-Unis. Les paquets d'action et les bonus ont été pris en compte. Selon Business Insider, les employés de Google font ainsi partie des personnes les mieux payées de l'industrie. Notons que le salaire médian des Américains se situe à 61 000 dollars.

Qui est le plus payé chez Google?

Les développeurs de logiciels sont les personnes qui gagnent le plus. Le poste le mieux rémunéré est estimé à 718 000 dollars par an (soit environ 624 000 francs). Cependant, la plupart des postes se situent entre 100 000 et 375 000 dollars. Dans les domaines de la vente, de la recherche, de la conception UX et de la politique et du lobbying, les salaires se situen entre 300 000 et 400 000 dollars.

