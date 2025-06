Ryanair veut restreindre l'alcool à bord des avions et dans les aéroports. Image: Shutterstock/Keystone

Les passagers ivres paieront cher avec cette compagnie

Le patron de Ryanair s'inquiète d'une hausse des problèmes de comportement dans les avions de la part de voyageurs ayant consommé drogue et alcool. La compagnie va instaurer une amende pour les perturbateurs.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé jeudi l'instauration d'une amende de 500 euros contre «les passagers perturbateurs dont le comportement entraîne leur débarquement de l'appareil». Le transporteur à bas coûts continuera «à engager des poursuites civiles contre les passagers perturbateurs, mais leur infligera désormais une amende d'au moins 500 euros», explique-t-elle dans un communiqué.

«Bien qu'il s'agisse de cas isolés que connaissent toutes les compagnies aériennes, un comportement perturbateur dans un espace aussi confiné et partagé est inacceptable», a commenté un porte-parole de Ryanair, plus grande compagnie européenne en nombre de passagers transportés.

Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, connu pour son franc-parler, s'était inquiété en août dernier d'une «augmentation notable» des problèmes de comportement dans les avions de la part de passagers ayant consommé drogue et alcool. Il s'agit, selon lui, d'un problème qui concerne toute l'Europe, mais particulièrement sérieux sur des liaisons entre le Royaume-Uni et certaines destinations comme Ibiza, connue pour ses boites de nuit. Ce sont «les pires», a-t-il noté.

Ryanair n'autorise plus les passagers à embarquer avec une bouteille, y compris de l'eau, sur les liaisons avec Ibiza.

Limiter l'alcool dans les aéroports

Certains vols au départ d'aéroports britanniques tels que Liverpool, Manchester, Glasgow et Édimbourg sont particulièrement problématiques. Mais des problèmes existent aussi avec des vols à destination ou en provenance d'Irlande et d'Allemagne.

L'entreprise a récemment engagé des poursuites devant la justice irlandaise contre le passager d'un vol Dublin-Lanzarote, détourné vers Porto en avril 2024 à cause de son comportement. Il avait été arrêté à sa sortie de l'avion.

L'équipage et les 160 passagers avaient été contraints de passer la nuit dans la ville portugaise, des frais pris en charge par la compagnie, qui avait aussi dû mobiliser un autre avion et un nouvel équipage.

Ryanair, qui affirme déjà limiter la vente d'alcool à bord de ses avions, demande aux autorités de restreindre les passagers à deux boissons alcoolisées dans les aéroports, via l'utilisation de leur carte d'embarquement. L'entreprise, qui dessert 37 pays, principalement européens, a transporté un peu plus de 200 millions de passagers au cours de l'exercice 2024-25 et vise 300 millions de passagers à horizon 2034. (jzs/ats)