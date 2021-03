La scandale financier du fond Greensill rappelle celui de Madoff

Son fondateur australien, Lex Greensill, voyait son entreprise comme étant l’«Amazon du fonds de roulement». Le fonctionnement est simple: Greensill paie les fournisseurs d'une entreprise plus tôt que prévu, mais elle les paye un peu moins que le montant total de la facture. En échange, cette même entreprise rembourse la totalité de la facture, directement à Greensill. De petites et de grandes sociétés, comme Vodafone et Coca-Cola, font partie des clients de la start-up.