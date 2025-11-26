Jens Fehlinger, directeur de Swiss. Keystone

Des billets d'avion à 100 francs? «Pas réalistes», dit le boss de Swiss

Jens Fehlinger parle d'une année «difficile» pour Swiss sur le plan comptable et évoque les défis de la compagnie pour l'avenir.

Les billets d'avion à 100 francs ne seront «plus réalistes» à l'avenir, avertit mercredi le directeur de Swiss Jens Fehlinger. Le carburant durable est plus cher que le carburant traditionnel et il faudra en consommer davantage, explique-t-il.

«La solution pour nous réside dans l'innovation et non dans des interdictions ou des obligations supplémentaires», déclare Fehlinger dans un entretien pour CH Media, éditeur de watson.

«Nous voulons néanmoins tout mettre en œuvre pour proposer des prix aussi justes que possible. Voler doit rester abordable».

Le directeur de la compagnie aérienne qualifie l'exercice qui s'achève de difficile. Les résultats sont restés en deçà des attentes, ajoute-t-il, soulignant que la concurrence s'est intensifiée, en particulier en Europe, et que Swiss a dû faire face à une hausse des coûts.

Quant aux voyages vers les Etats-Unis, une baisse de la demande en classe économique a été observée durant l'été, mais un renversement de tendance se dessine, relève Fehlinger. «L'envie de voyager en direction des Etats-Unis augmente à nouveau». L'Amérique du Nord reste le marché le plus important pour la compagnie aérienne, en dehors du marché national, note-t-il. (jzs/ats)