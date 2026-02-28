Cette nouveauté à Europa-Park fait polémique
Ceux qui ont déjà fait un tour sur Wodan, le grand huit en bois du Europa-Park, le savent: cette attraction laisse souvent des souvenirs… parfois sous forme de petits hématomes. Le problème vient de son caractère particulièrement «cahoteux». Une visiteuse racontait sur Facebook:
Mais cela pourrait bientôt changer. Pendant la pause hivernale, le parc procède à des travaux de rénovation sur les rails. Selon Coaster Fans & News, certaines sections en bois seront remplacées par des «Titan Tracks». Le parc avait déjà commencé ce type d’adaptation sur certaines portions de la Wodan il y a quelques années.
À partir de mars, ceux qui avaient évité le grand huit en bois pour ses secousses pourront donc tenter à nouveau l’expérience.
Une transformation qui divise
Tous les fans ne sont pas enthousiastes. Un utilisateur de Facebook résume son sentiment:
Coaster Fans & News souligne également:
Pour certains amateurs, comme le rapporte la Schwäbische Zeitung, cette rénovation est même une raison de ne plus fréquenter le parc à l’avenir. (trad. tib)