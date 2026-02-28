Le grand huit en bois Wodan, très prisé au Europa-Park, bénéficie d’une rénovation, mais elle ne fait pas l’unanimité. Image: Europa-Park

Cette nouveauté à Europa-Park fait polémique

Le célèbre grand huit en bois Wodan, au Europa-Park, va être partiellement rénové avec l’ajout de rails en acier «Titan Tracks». Si cette modernisation promet un parcours moins cahoteux, elle divise les fans.

Plus de «Société»

Ceux qui ont déjà fait un tour sur Wodan, le grand huit en bois du Europa-Park, le savent: cette attraction laisse souvent des souvenirs… parfois sous forme de petits hématomes. Le problème vient de son caractère particulièrement «cahoteux». Une visiteuse racontait sur Facebook:

«Wodan était il y a quelques années presque insupportablement cahoteux, au point que moi (et beaucoup d’autres) évitions la montagne russe. Cela n’avait plus rien à voir avec Woody, c’était juste fatigant et douloureux»

Mais cela pourrait bientôt changer. Pendant la pause hivernale, le parc procède à des travaux de rénovation sur les rails. Selon Coaster Fans & News, certaines sections en bois seront remplacées par des «Titan Tracks». Le parc avait déjà commencé ce type d’adaptation sur certaines portions de la Wodan il y a quelques années.

Le Europa-Park, à Rust, continue de séduire, y compris outre-Sarine. Image: Europa-Park

À partir de mars, ceux qui avaient évité le grand huit en bois pour ses secousses pourront donc tenter à nouveau l’expérience.

Une transformation qui divise

Tous les fans ne sont pas enthousiastes. Un utilisateur de Facebook résume son sentiment:

«Ainsi, les Woodys vont bientôt tous disparaître. Si cela continue, je ne vois aucun avenir pour les Woodys»

Coaster Fans & News souligne également:

«Avec l’ajout en acier du Titan Track, chaque grand huit en bois perd sa sensation de conduite typique et son caractère»

Pour certains amateurs, comme le rapporte la Schwäbische Zeitung, cette rénovation est même une raison de ne plus fréquenter le parc à l’avenir. (trad. tib)