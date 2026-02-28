en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Société
Allemagne

Cette nouveauté à Europa-Park fait polémique

Wodan-Achterbahn im Europa-Park.
Le grand huit en bois Wodan, très prisé au Europa-Park, bénéficie d’une rénovation, mais elle ne fait pas l’unanimité.Image: Europa-Park

Cette nouveauté à Europa-Park fait polémique

Le célèbre grand huit en bois Wodan, au Europa-Park, va être partiellement rénové avec l’ajout de rails en acier «Titan Tracks». Si cette modernisation promet un parcours moins cahoteux, elle divise les fans.
28.02.2026, 16:0728.02.2026, 16:07

Ceux qui ont déjà fait un tour sur Wodan, le grand huit en bois du Europa-Park, le savent: cette attraction laisse souvent des souvenirs… parfois sous forme de petits hématomes. Le problème vient de son caractère particulièrement «cahoteux». Une visiteuse racontait sur Facebook:

«Wodan était il y a quelques années presque insupportablement cahoteux, au point que moi (et beaucoup d’autres) évitions la montagne russe. Cela n’avait plus rien à voir avec Woody, c’était juste fatigant et douloureux»

Mais cela pourrait bientôt changer. Pendant la pause hivernale, le parc procède à des travaux de rénovation sur les rails. Selon Coaster Fans & News, certaines sections en bois seront remplacées par des «Titan Tracks». Le parc avait déjà commencé ce type d’adaptation sur certaines portions de la Wodan il y a quelques années.

Europa-Park Rust Freizeitpark
Le Europa-Park, à Rust, continue de séduire, y compris outre-Sarine.Image: Europa-Park

À partir de mars, ceux qui avaient évité le grand huit en bois pour ses secousses pourront donc tenter à nouveau l’expérience.

Une transformation qui divise

Tous les fans ne sont pas enthousiastes. Un utilisateur de Facebook résume son sentiment:

«Ainsi, les Woodys vont bientôt tous disparaître. Si cela continue, je ne vois aucun avenir pour les Woodys»

Coaster Fans & News souligne également:

«Avec l’ajout en acier du Titan Track, chaque grand huit en bois perd sa sensation de conduite typique et son caractère»

Pour certains amateurs, comme le rapporte la Schwäbische Zeitung, cette rénovation est même une raison de ne plus fréquenter le parc à l’avenir. (trad. tib)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
Le projet de lac retenue Sihlsee
1 / 8
Le projet de lac retenue Sihlsee

Le projet de lac de retenue ...
source: e-pics
partager sur Facebookpartager sur X
Une vingtaine de personnes piégées tout en haut d’une attraction
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a trouvé le sport «le plus stupide du monde»
Une nouvelle discipline de contact suscite de vifs débats: deux hommes courent l'un vers l'autre pour se percuter de plein fouet, tels des rhinocéros. La «Run Nation Championship» (RNC), qui a tenu sa deuxième édition le week-end dernier, divise profondément l'opinion.
Depuis 2025, la RNC, qui n'était au départ qu'un simple défi sur les réseaux sociaux, a connu une ascension fulgurante. Le sport vise désormais le grand public. Preuve de cet engouement: le récent événement organisé au Hordern Pavilion de Sydney, d'une capacité de 5 500 spectateurs, affichait complet.
L’article