Les communes n'auront plus de carte journalière CFF, mais autre chose (et plus cher)

La fameuse carte journalière va disparaître. Image: DR

A la place, elles auront une «carte journalière dégriffée Commune». Voici ce que l'on sait sur cette dernière. 👇

La carte journalière Commune papier actuelle – qui coûtait une quarantaine de francs, selon les communes – disparaîtra à la fin de l'année et sera remplacée dès l'année prochaine par une «carte journalière dégriffée Commune». Celle-ci sera disponible pour la 1e et la 2e classe, avec ou sans abonnement demi-tarif.

Comment ça va marcher?

Vendue uniquement aux guichets des communes, la nouvelle carte sera émise comme billet mobile ou papier, annoncent jeudi l'Alliance SwissPass, l'Association des communes suisses et l'Union des villes suisses.

De plus, la restriction de la vente aux habitantes et habitants de la commune concernée sera levée. Au lieu d’«écumer» les communes, les personnes souhaitant acheter des cartes pourront en consulter la disponibilité sur www.cartejournaliere-commune.ch (site encore inactif) avant de se rendre à n’importe quel guichet communal pour en obtenir le nombre voulu.

Le contingentement par commune et la restriction de la vente aux habitants de la commune en question n'existeront plus. Un seul contingent vaudra par jour pour toute la Suisse. Un nombre illimité de cartes pourra être acheté par personne mais chacune sera nominative.

Combien ça va coûter?

Le principe suivant s’appliquera à la carte journalière dégriffée Commune. Plus on achète tôt, plus le prix est intéressant. Le produit sera offert avec deux niveaux de prix, pour la 1re et la 2e classe, et selon si le voyageur possède un abonnement demi-tarif ou non.

Niveau de prix 1

Disponible jusqu’à dix jours avant le jour du voyage.

2e classe, 1/2 tarif: 39 francs.

2e classe, plein tarif: 52 francs.

1re classe, 1/2 tarif: 66 francs.

1re classe, 1/1 tarif: 88 francs.

Niveau de prix 2

Disponible jusqu’à un jour avant le jour du voyage

2e classe, 1/2 tarif: 59 francs.

2e classe, plein tarif: 88 francs.

1re classe, 1/2 tarif: 99 francs.

1re classe, plein tarif: 148 francs.

La nouvelle offre s'inspire de la carte journalière dégriffée, déjà connue dans les transports publics, c'est-à-dire que plus la carte sera achetée tôt – jusqu'à six mois avant le voyage –, plus le prix sera intéressant. La clientèle «non numérique» aura ainsi aussi accès aux billets dégriffés.

Des restrictions demeurent

La carte journalière dégriffée Commune est émise comme E-Ticket au format PDF ou comme Mobile Ticket (code QR à présenter au personnel de contrôle sur son smartphone). Le point de vente décide si le billet est imprimé ou envoyé par e-mail.

La vente se fait uniquement auprès des administrations des communes et des villes.

La vente n’est pas réservée aux habitantes et habitants de la commune concernée.

Les communes et villes n’assument plus de risque financier. Elles paient à la branche uniquement ce qu’elles vendent effectivement, et elles perçoivent une commission de vente pour leur travail.

La carte journalière dégriffée Commune est nominative. Le nom, le prénom et la date de naissance de son titulaire doivent y figurer. La carte peut ainsi être réimprimée en cas de perte, et cela permet de lutter contre le commerce parallèle.

Lors du contrôle, les voyageurs doivent pouvoir attester de leur identité avec un document d’identité officiel avec photo ou un abonnement de transports publics valable.

Comme pour les autres offres dégriffées du SDN, les remboursements ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, moyennant une franchise de dix francs.

(jah/ats)