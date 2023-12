Fin novembre, 98 011 personnes étaient inscrites au chômage. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Le taux de chômage progresse légèrement en novembre en Suisse

Le nombre de personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP) a augmenté en novembre, faisant légèrement progresser le taux de chômage, sur un mois comme sur un an. La hausse atteint 0,1 point de pourcentage à 2,1%, indique jeudi le Secrétariat à l'économie (Seco).

Plus de «Economie»

A la fin du mois, 98 011 personnes étaient inscrites au chômage auprès des ORP, soit 6684 de plus qu'il y a un an (+7,3%) et 4448 de plus qu'au mois d'octobre 2023 (+4,8%)

Si le taux de chômage des jeunes est resté stable par rapport au mois d'octobre, à 2,1%, celui des séniors (50 à 64 ans) a progressé de 0,1 point de pourcentage à 2,0% sur la même période.

En septembre 2023, les réductions de l'horaire de travail (chômage partiel) ont touché 2414 personnes, un chiffre en hausse de plus d'un quart sur un mois. Le nombre d'entreprises ayant eu recours à de telles mesures a augmenté de 12 unités (+15%), passant à 92. A titre de comparaison, en septembre 2022, le chômage partiel avait sévi dans 280 entreprises, touchant 3071 personnes.

Selon des données provisoires, 1673 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois de septembre.