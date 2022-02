Un observateur devant le tableau de bord des indicateurs du marché boursier, à Tokyo, le 24 février. Image: sda

L'invasion russe provoque l'effondrement des marchés mondiaux

L'invasion de l'Ukraine a suscité la panique sur les marchés. De Wall Street à la Suisse, en passant par l'Asie, les bourses mondiales s'effondrent les unes après les autres. Le prix du pétrole et de plusieurs matières premières s'est envolé.

Alors que l'invasion russe faisait ses premières victimes en Ukraine, la déclaration de guerre a dans le même temps provoqué l'effondrement de la plupart des marchés boursiers mondiaux. Les places financières européennes ont ouvert en très forte chute, dans la foulée des bourses asiatiques et de Wall Street quelques heures plus tôt.

«Les événements en Ukraine vont significativement affecter le reste du monde via l'inflation», explique Jim Reid chez Deutsche Bank, cité par Les Echos. Le risque existe «que la crise devienne hors de contrôle», s'inquiète Timo Emden, d'Emden Research. Selon lui, «les marchés financiers seront affectés à long terme».

La Bourse suisse est impactée

La Bourse suisse a entamé la journée de jeudi dans le rouge vif. Ses trente principales valeurs ont accusé le coup. Parmi elles, Richemont (-4,6%), Credit Suisse et AMS-Osram (-4,3% chacun) ont accusé le plus fort recul. Les poids lourds s'en sont sortis un peu mieux: Nestlé a perdu 1,5%, Novartis 1,7% et Roche 1,9%.

Cap symbolique dépassé par le baril de pétrole

Après l'annonce du président russe Vladimir Poutine d'une «opération militaire», le cours du baril de pétrole a grimpé jusqu'à 100,04 dollars. Une première depuis 2014.

Les investisseurs redoutent le pire en matière d'approvisionnement énergétique mondial, affirme Les Echos.

Avant même que le pétrole ne passe les 100 dollars le baril cette nuit, la hausse implacable du prix des matières premières ne donnait aucun signe de ralentissement.

Effets sur le cours des matières premières

En effet, l'invasion russe a provoqué des réactions particulièrement violentes sur ces marchés. Ainsi, le prix de l'aluminium a atteint jeudi matin un nouveau record historique, à plus de 3382 dollars la tonne.

«Les acteurs du marché craignent clairement que l'approvisionnement en aluminium de la Russie ne soit affecté en cas de sanctions sévères de l'Occident et – probablement – de mesures de représailles de la part de la Russie», a déclaré Daniel Briesemann, analyste de la Commerzbank, cité par le média belge La Libre.

L'analyste de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, relève quant à lui l'envolée des prix du gaz, de l'or et du blé. Le prix de l'once d'or, considéré comme une valeur refuge, se négociait jeudi matin en progression de 9,6%. L'expert a ajouté qu'il est actuellement «impossible de parier sur un scénario» concernant l'évolution des cours.

Conséquence sur les cryptomonnaies

L’impact économique de l'invasion russe est tel qu'il se ressent également sur les cryptomonnaies. Le Bitcoin, par exemple, a déjà perdu de sa valeur. La plus grande cryptomonnaie a chuté de -12,5% depuis mercredi après-midi.

Même tendance pour les autres monnaies virtuelles: l’Ether (ETH), le BNB de Binance ou encore le XRP de Ripple ont dégringolé. Au total, les marchés de cryptomonnaies ont déjà perdu 160 milliards de dollars.

Wall Street dans le rouge

Mercredi déjà, Wall Street a terminé dans le rouge, alors que les signes d'un regain des tensions s'accumulaient.

L'état d'urgence décrété par Kiev et une cyberattaque sur plusieurs sites internet d'institutions publiques ukrainiennes, ont fait chuter le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500.

La Bourse de Moscou suspendue

Environ deux heures après le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, la Bourse de Moscou a annoncé suspendre les échanges sur sa plateforme. «La reprise sera annoncée à une date ultérieure», a indiqué le MOEX dans un communiqué.

La Bourse de Moscou a ouvert en chute de près de 14%, tandis que le rouble dégringole de 9% face au dollar. Selon La Libre, la monnaie russe a atteint un plus bas historique: 90 roubles pour un dollar. C'est le krach le plus violent de l'histoire des indices moscovites.

L'Asie également touchée

Les marchés asiatiques n'ont pas échappé à ce vent de panique. Ils évoluent dans le rouge, explique Le Figaro.

Au Japon, l'indice vedette Nikkei, à Tokyo, a fini à -1,81%, après avoir atteint son plus bas niveau en 15 mois - son plus bas en clôture depuis novembre 2020. Valeur refuge, le yen se renforçait nettement par rapport au dollar.

La Bourse de Hong Kong était en baisse jeudi à la mi-journée: l'indice Hang Seng perdait plus de 3%. La tendance était également à la baisse en Chine continentale, à un peu moins de 1%.