watson recherche un journaliste Actu expérimenté-e 80%

Déclaration de confidentialité

1. Généralités

Cette déclaration de protection des données vous informe sur la manière dont CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, (ci-après également "nous") collecte et traite vos données personnelles. Nous attachons une grande importance à la protection des droits de la personnalité des utilisatrices et utilisateurs de nos services et produits (ci-après "vous") et prenons les mesures nécessaires pour protéger vos données personnelles.



2. Traitements de données

Nous traitons les données personnelles (données qui identifient directement ou indirectement les personnes physiques) que vous mettez à notre disposition. Si vous nous contactez par e-mail ou par téléphone pour postuler chez nous, nous collectons les données que vous nous avez transmises (par ex. prénom, nom et coordonnées). Lorsque vous nous contactez via notre site web, nous collectons les informations que vous nous fournissez ainsi que celles éventuellement fournies par votre appareil.Nous traitons les données personnelles vous concernant que nous recevons de tiers (par exemple dans la correspondance avec les agences de recrutement).Nous traitons également les données personnelles que nous collectons nous-mêmes à votre sujet pour atteindre les objectifs décrits dans la présente déclaration de protection des données (par exemple à partir de registres publics, de sites web ou de plateformes).



3. Finalité du traitement

Vos données seront utilisées exclusivement pour le processus de candidature interne et pour des statistiques anonymes. Votre candidature peut être utilisée pour tous les postes vacants dans toutes les filiales, sociétés sœurs et sociétés mères de CH Regionalmedien AG.



4. Transmission de données personnelles à des tiers

Vos données personnelles peuvent être transmises à toutes les filiales, sociétés sœurs et sociétés mères de CH Regionalmedien AG et utilisées par ces entreprises aux fins décrites dans la présente déclaration de protection des données. Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers par ces entreprises (sous réserve du paragraphe suivant).Pour atteindre les objectifs décrits dans la présente déclaration de protection des données, il peut en outre être nécessaire que nous transmettions vos données personnelles à des prestataires de services externes et à des partenaires commerciaux avec lesquels nous devons coordonner la fourniture de services.



5. Transmission à l'étranger

Nous traitons vos données personnelles uniquement en Suisse et dans l'UE.



6. Durée de conservation

Nous supprimerons vos données au bout de 24 mois, à moins qu'une embauche ou une nouvelle candidature n'ait eu lieu entre-temps. Nous supprimerons les données des candidatures enregistrées dans le Talent Pool au bout de 2 ans. Par ailleurs, nous nous réservons le droit d'utiliser toutes les données à des fins d'évaluation de statistiques anonymes pendant 2 ans. Un traitement de vos données allant au-delà n'a pas lieu. Les candidats ne sont pas informés séparément de la destruction définitive des données.



7. Vos droits

Vous avez notamment le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles enregistrées à votre sujet et sur la finalité du traitement des données, le droit de rectifier ainsi que d'effacer ou de limiter le traitement de vos données personnelles, le droit de vous opposer au traitement, le droit d'exercer un recours auprès d'une autorité de surveillance compétente ainsi que le droit à la transmission/transférabilité des données. Veuillez noter que ces droits sont soumis à des conditions et à des exceptions. Dans la mesure où la loi le permet, nous pouvons refuser votre demande d'exercer ces droits.



8. Modifications

Il n'est pas nécessaire que vous acceptiez la présente déclaration de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement la déclaration de confidentialité à tout moment et sans préavis.



9. Contact

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire valoir vos droits de personne concernée en matière de protection des données, veuillez nous contacter via career@chmedia.ch ou nous écrire à CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.