Les articles Ovomaltine en action à la Coop. Image: watson

Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop

Une partie des articles de la marque Ovomaltine sont en soldes à la Coop depuis de longues semaines. Des actions qui ne s'observent pas chez Migros. Nous avons souhaité savoir pourquoi, mais les réponses sont restées vagues.

Vous l'aurez peut-être remarqué en vous baladant dans les rayons de la Coop ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, une partie des produits Ovomaltine sont en soldes dans le supermarché: trois paquets de petits beurres reviennent à 9,95 francs au lieu de 13,05 francs, par exemple. Les Ovorocks, de petites bouchées chocolatées, coûtent désormais 7,50 francs au lieu de 9,40. Quant aux plaques de chocolat crunchy, elles sont à 7,60 francs contre 9,60 au prix plein.

Voyez plutôt: De nombreux articles Ovomaltine sont en rabais à la Coop. Image: watson

Image: watson

Si ces réductions étaient répertoriées en ligne début septembre encore, elles ne sont dorénavant plus disponibles sur le site internet de Coop.

Coop botte en touche

Nous avons sollicité Coop pour comprendre pourquoi une partie des gourmandises Ovomaltine était ainsi bradée. Y a-t-il une stratégie derrière? La réponse est peu claire. Thomas Ditzler, porte-parole de Coop explique par écrit:

«Nous nous engageons à pratiquer des prix équitables et conformes au marché et offrons à notre clientèle le meilleur rapport qualité-prix possible. Nous répercutons les avantages tarifaires sur notre clientèle, y compris lors des promotions. Chaque semaine, notre clientèle bénéficie de plus de 500 promotions. Ce choix dépend des offres de nos fournisseurs et de la planification de notre assortiment.»

De son côté, Ovomaltine ne s'est pas montrée plus loquace:

«Les distributeurs et les fournisseurs planifient ensemble leurs actions afin que les mesures marketing, la production et la logistique puissent s'y adapter» Michèle Ernst, responsable communication chez Ovomaltine.

A la Migros, en revanche, aucun rabais en vue. Contacté, le département communication nous renvoie sur la page des articles de la marque en guise de confirmation: «Aucun produit Ovomaltine n’est actuellement en action», atteste-t-il.

«Trop de stock»

Face aux réponses vagues fournies par les deux marques concernées, nous nous sommes rendus dans les magasins Coop afin d'en savoir plus. Sur place, deux employés interrogés n'ont pas réussi à nous donner les raisons derrière ces soldes. «Je ne sais pas» et «c'est la marque (réd: Ovomaltine) qui décide» sont tout ce que nous avons obtenu.

Un troisième employé nous a donné une piste plus concrète:

«C'est parce qu'il y a trop de stock»

La même personne poursuit: «Les actions sont toujours les mêmes depuis ce printemps. Il y a cependant des articles qui ne sont pas soldés et disponibles uniquement à la pièce», ajoute la même source. Les gourmandises pour lesquelles il faut payer le prix plein? La poudre cacaotée, le muesli croustillant ou le lait chocolaté, entre autres.

Coop et Ovomaltine confirment-elles ce stock en trop? Là encore, Thomas Ditzler, porte-parole du géant orange, botte en touche: «L'action concernée était une offre attrayante pour nos clients dans le cadre de la planification régulière des promotions», répond la première.

Ovomaltine n'a pas répondu à notre demande au moment de la publication de cet article.