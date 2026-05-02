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Suivez la parade des joueurs de Gottéron en direct

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Suivez la parade des joueurs de Gottéron en direct vidéo

Deux jours après avoir décroché, au terme d’un acte VII haletant à Davos, le premier titre de champion de son histoire, le HC Fribourg-Gottéron célèbre officiellement son sacre.
02.05.2026, 15:5902.05.2026, 17:31

Emmenés par leur capitaine Julien Sprunger, les Fribourgeois défilent ce samedi à travers la ville, avant de communier avec leurs supporters près de deux heures plus tard sur la Place du Fair-Play. Le cortège empruntera l’itinéraire suivant: Rue de Rome, Route des Alpes, Place de la Grenette, Rue de Morat, puis Place du Fair-Play. La cérémonie est à suivre en direct dès 16h en livestream.

Plus d'infos sur le trajet ici:

Voici le parcours de la parade pour Gottéron et les rues à éviter
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Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
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Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
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Fribourg-Gottéron est sacré champion de Suisse!
Video: watson
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