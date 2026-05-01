La place du Fair-Play, ici jeudi soir, sera encore animée samedi. Keystone

Voici le parcours de la parade pour Gottéron et les rues à éviter

Ce samedi à Fribourg, la parade de Gottéron entraînera d’importantes perturbations. Voici le parcours du cortège et les rues à éviter absolument.

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Fribourg se prépare à célébrer ses champions. Ce samedi 2 mai dès 16h, une grande parade est organisée en l’honneur du sacre du HC Fribourg-Gottéron. Mais la fête aura un impact majeur sur la circulation, prévient la police cantonale fribourgeoise.

Par où passera le cortège et quelles rues seront bloquées?

Le cortège partira à 16h et traversera plusieurs axes clés de la ville: rue de Rome, rue de l’Hôpital, route des Alpes, place de la Grenette, rue de Morat, jusqu’à la place du Fair-Play. Tout au long de cet itinéraire, ainsi qu’aux abords de la patinoire, le trafic sera fortement perturbé.

Des restrictions de circulation seront mises en place sur l’ensemble du parcours. Les autorités demandent aux automobilistes d’éviter le secteur et de se conformer strictement à la signalisation ainsi qu’aux consignes du personnel sur place.

Un billet spécial pour voyager pour 5 francs

Face à l’affluence attendue, la police recommande clairement de privilégier les transports publics ou la mobilité douce. Pour l’occasion, les Transports publics fribourgeois (TPF) proposeront un billet spécial à 5 francs valable sur tout le réseau cantonal.

Sécurité renforcée dans la ville

Un important dispositif de sécurité est également prévu. Il est coordonné par la police cantonale, en collaboration avec la Ville de Fribourg, la Préfecture de la Sarine, le club de Gottéron, ainsi que les pompiers, ambulanciers, police locale et TPF.

Les éléments interdits et l'attitude attendue

Les autorités rappellent par ailleurs que les engins pyrotechniques sont strictement interdits. Des contrôles seront effectués et toute infraction pourra être sanctionnée. La police appelle enfin la population à adopter un comportement responsable afin que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. (jah)