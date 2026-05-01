beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Gottéron: voici le parcours de la parade et les rues à éviter

Les supporters fribourgeois celebrent l&#039;arrivee des joueurs fribourgeois lors de la celebration de leur premier titre de l&#039;histoire du club, apres leur victoire (3-2 a. p. ) contre le HC Dav ...
La place du Fair-Play, ici jeudi soir, sera encore animée samedi.Keystone

Voici le parcours de la parade pour Gottéron et les rues à éviter

Ce samedi à Fribourg, la parade de Gottéron entraînera d’importantes perturbations. Voici le parcours du cortège et les rues à éviter absolument.
01.05.2026, 14:2301.05.2026, 14:28

Fribourg se prépare à célébrer ses champions. Ce samedi 2 mai dès 16h, une grande parade est organisée en l’honneur du sacre du HC Fribourg-Gottéron. Mais la fête aura un impact majeur sur la circulation, prévient la police cantonale fribourgeoise.

On fait le point 👇
Par où passera le cortège et quelles rues seront bloquées?Un billet spécial pour voyager pour 5 francsSécurité renforcée dans la villeLes éléments interdits et l'attitude attendue

Par où passera le cortège et quelles rues seront bloquées?

Le cortège partira à 16h et traversera plusieurs axes clés de la ville: rue de Rome, rue de l’Hôpital, route des Alpes, place de la Grenette, rue de Morat, jusqu’à la place du Fair-Play. Tout au long de cet itinéraire, ainsi qu’aux abords de la patinoire, le trafic sera fortement perturbé.

Des restrictions de circulation seront mises en place sur l’ensemble du parcours. Les autorités demandent aux automobilistes d’éviter le secteur et de se conformer strictement à la signalisation ainsi qu’aux consignes du personnel sur place.

Commentaire
Julien Sprunger n'avait pas besoin de ça

Un billet spécial pour voyager pour 5 francs

Face à l’affluence attendue, la police recommande clairement de privilégier les transports publics ou la mobilité douce. Pour l’occasion, les Transports publics fribourgeois (TPF) proposeront un billet spécial à 5 francs valable sur tout le réseau cantonal.

Folle soirée à Fribourg

Sécurité renforcée dans la ville

Un important dispositif de sécurité est également prévu. Il est coordonné par la police cantonale, en collaboration avec la Ville de Fribourg, la Préfecture de la Sarine, le club de Gottéron, ainsi que les pompiers, ambulanciers, police locale et TPF.

Les éléments interdits et l'attitude attendue

Les autorités rappellent par ailleurs que les engins pyrotechniques sont strictement interdits. Des contrôles seront effectués et toute infraction pourra être sanctionnée. La police appelle enfin la population à adopter un comportement responsable afin que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. (jah)

Plus d'articles sur le sport
Voici le but qui a offert le Graal à Gottéron
Voici le but qui a offert le Graal à Gottéron
Gottéron est sacré grâce à ces quatre facteurs
Gottéron est sacré grâce à ces quatre facteurs
de Klaus Zaugg
Si Gottéron gagne le titre, il perdra sa magie
1
Si Gottéron gagne le titre, il perdra sa magie
de Klaus Zaugg
Cette poignée de main en NBA fait scandale
Cette poignée de main en NBA fait scandale
de Yoann Graber
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
de Julien Caloz
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
de Klaus Zaugg
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
de Yoann Graber
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
de Yoann Graber
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
de Klaus Zaugg
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
de Soraya Sägesser
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
de Julien Caloz
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
de Fred Valet
Les fans de Gottéron sont furieux
1
Les fans de Gottéron sont furieux
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
de Yoann Graber
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
de Julien Caloz
Thèmes
Fribourg-Gottéron est sacré champion de Suisse!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
La FIFA réagit à la polémique sur le prix des billets du Mondial
Accusée de pratiquer des prix exorbitants, l'organisation assure qu'elle va revoir sa politique de billetterie en vue de la Coupe du monde 2030.
La FIFA va revoir sa stratégie de billetterie en vue du Mondial 2030, a annoncé jeudi un responsable de l'instance. L'explosion des prix de l'édition 2026 organisée conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada cet été suscite la colère des fans.
L’article