La Suisse à la carte: ces trois tours vont vous surprendre!

Avec la

Une ligne de train, de nombreux moments forts: cet automne, découvrez confortablement et de manière flexible les plus beaux coins de votre région favorite. Montez et descendez où vous le souhaitez. Astuce: en 1re classe, le voyage est encore plus confortable.Avec la carte journalière pour 2 , c’est particulièrement avantageux!

Tour: les incontournables en Suisse orientale.

Aventures scientifiques, visite d’un monastère, FoodTrail, cidrerie, randonnée pittoresque: ce tour de Winterthour à Romanshorn satisfera tous les goûts. Le voyage en train de seulement 41 minutes est ponctué d’une foule d’activités. Nous en avons sélectionné cinq. À vous de choisir celles que vous préférez.

Incontournable no 1: le Swiss Science Center Technorama à Winterthour

Image: © Swiss Science Center Technorama

Avant de prendre le train en direction de Romanshorn, une balade dans la charmante vieille ville de Winterthour s’impose. Prévoyez également une visite du Technorama, où vous pourrez vivre la science au plus près: plus de 500 expériences vous invitent à jouer avec la technique. Un paradis pour les curieux! Astuce: avec l’offre RailAway «Explore’n’Rail Technorama», vous bénéficiez de réductions attrayantes si vous utilisez les transports publics pour vous y rendre.

Incontournable no 2: la chartreuse d’Ittingen à Warth

Image: © Thurgau Tourismus

Ce tour ravira également les amoureuses et amoureux d’art et de culture. De Winterthour, il ne faut que 11 minutes de train pour arriver à Frauenfeld. De là, ne manquez pas de faire un détour par l’historique chartreuse d’Ittingen. Cet ancien monastère de l’ordre des Chartreux abrite deux musées fascinants. Le musée d’art de Thurgovie rassemble une collection prestigieuse d’art contemporain et d’art brut. Quant au musée d’Ittingen, son impressionnante abbaye baroque recèle d’authentiques cellules monacales et un magnifique réfectoire.

Incontournable no 3: le sentier viticole de Weinfelden.

image: © Schweiz Tourismus / Matthias Nutt

Si vous préférez partir en excursion dans la nature, ne descendez pas à Frauenfeld mais poursuivez le voyage jusqu’à Weinfelden. Depuis la gare, un circuit de randonnée vous mène à travers des vignobles pittoresques offrant une vue imprenable sur la vallée de la Thur et sur les Alpes. En chemin, des portraits de vignerons, des panneaux explicatifs et des installations artistiques vous font découvrir le monde de la viticulture, le travail des vignerons locaux et l’histoire de la région. Cette randonnée de 8,2 km dure un peu plus de deux heures et vous ramène pour finir à la gare de Weinfelden.

Astuce: si vous souhaitez goûter des vins lors de votre randonnée, réservez un sac à dos de dégustation auprès du Centre voyageurs CFF de Weinfelden. Ce dernier contient tout ce qu’il faut pour une pause gourmande: des verres à vin, des chips aux herbes maison ainsi que le code secret de deux coffres à vin que vous trouverez sur le chemin.

Incontournable no 4: le FoodTrail à Romanshorn

Image: © Thurgau Tourismus / Food Trail

Envie d’une chasse au trésor originale au bord du lac de Constance? Depuis Weinfelden, le dernier arrêt à Romanshorn est tout proche. De là, enfourchez un vélo électrique pour suivre le FoodTrail et découvrir la ville et ses environs de délicieuse manière. Vous résolvez des énigmes, suivez les indices qui vous sont donnés, et votre perspicacité est récompensée par de succulentes spécialités. Vous pouvez louer les vélos électriques directement sur place, auprès de Rent a Bike, et commencer ainsi votre aventure culinaire en deux-roues de façon détendu.

Incontournable no 5: le triplé d’Arbon

Image: © Mosterei Möhl AG

Si vous souhaitez prolonger le tour, poursuivez le voyage de Romanshorn à Arbon, où une triple expérience vous attend. À la cidrerie Möhl, vous apprendrez comment se déroule la production du cidre et du jus de pomme – dégustation comprise, bien sûr. À ArboPark, vous pourrez vous immerger dans plus de 25 univers différents. Circuit de kart avec bouton boost, parties de fléchettes virtuelles, aventures en réalité mixte: vous n’aurez que l’embarras du choix pour vous amuser. Enfin, au Saurer Museum, vous découvrirez l’histoire impressionnante de cette entreprise alliant voitures de collection, machines industrielles et véritable esprit pionnier.

Tour: lieux incontournables au nord de Lucerne.

Ce tour paisible traverse la Suisse centrale en train, de Sursee à Baar. Le trajet avec vue sur les Alpes longe le lac de Sempach, passe par Lucerne, puis rejoint le lac de Zoug. En chemin, de nombreuses activités vous attendent. Voici nos six favorites. Montez et descendez où vous le souhaitez.

Incontournable no 1: l’univers découverte Ramseier à Sursee

Image: © Ramseier

Interactif et divertissant: à Sursee, visitez l’univers découverte Ramseier, à seulement 5 minutes à pied de la gare. Vous y apprendrez tout sur la transformation des pommes, de la récolte à la mise en bouteille.

Incontournable no 2: balade au bord du lac de Sempach

Image: © Martina Riser

Au départ de la gare de Sursee, une promenade aux paysages variés vous fait longer en trois heures environ le pittoresque lac de Sempach jusqu’à Sempach-Neuenkirch. En chemin, la visite du ParaForum de la Fondation suisse pour paraplégiques à Nottwil est intéressante. L’occasion d’en apprendre davantage sur les précieux travaux menés sur la paralysie médullaire.

Incontournable no 3: la Station ornithologique de Sempach

Image: © Luzern Tourismus

Envie d’écouter une symphonie de chants d’oiseaux? Peu importe que vous preniez le train au départ de Sursee ou que vous marchiez jusqu’à la gare de Sempach-Neuenkirch: de là, un bus vous conduit en seulement quatre minutes à l’impressionnante Station ornithologique de Sempach. Celle-ci abrite une exposition interactive avec voyage cinématographique, un théâtre mécanique dédié au chant des oiseaux ainsi qu’un jardin écologique avec volières sur les rives du lac de Sempach. Astuce: si vous voyagez en transports publics, vous pouvez bénéficier de réductions attrayantes avec l’offre RailAway «Animal’n’Rail Station ornithologique de Sempach».

Incontournable no 4: le Musée des Transports de Lucerne

Image: © Verkehrshaus

Après seulement 20 minutes de train depuis Sempach, un autre voyage vous attend! Au Musée des Transports de Lucerne, tout tourne autour de la mobilité: de l’aviation à la navigation spatiale jusqu’au transport routier, fluvial, maritime ou ferroviaire. Mais on y trouve aussi d’autres attractions comme des expositions temporaires, des simulateurs ou encore la Swiss Chocolate Adventure. Et avec l’offre RailAway «Explore’n’Rail Musée Suisse des Transports», le voyage est encore plus avantageux.

Incontournable no 5: régal des papilles au ChocoWelt d’Aeschbach

Image: © Aeschbach Chocolatier

Les accros au chocolat se réjouiront de cette étape: depuis Lucerne, le train vous emmène en seulement 11 minutes au ChocoWelt d’Aeschbach. Descendez à l’arrêt Root D4 et partez pour un voyage fascinant dans l’univers du chocolat suisse. Vous pourrez bien sûr en goûter et même créer votre propre tablette!

Incontournable no 6: la vieille ville de Zoug

Image: © Zug Tourismus

Envie d’une petite escapade citadine pour terminer? Depuis Root, il ne vous faudra que 19 minutes de train pour atteindre la charmante vieille ville de Zoug, avec ses bâtiments historiques, ses musées instructifs et ses cafés chaleureux. Le paysage naturel époustouflant qui entoure le lac de Zoug invite quant à lui à partir en randonnée ou en excursion en bateau.

Tour: lieux incontournables au cœur du Jura et de la région du Grand Chasseral

Si vous souhaitez découvrir le Jura et la région du Grand Chasseral sous son meilleur jour, prenez le RegioExpress de Bienne à Porrentruy. Le trajet ne dure qu’une heure et vous pourrez faire de jolies étapes à Moutier, Saint-Ursanne et Delémont. Voici cinq lieux qui méritent une visite!

Incontournable no 1: Moutier, porte d’entrée du Jura

Image: © Reto Duriet

Le RegioExpress vous emmène de Bienne à Moutier en seulement 17 minutes. Entourée de gorges et de montagnes dans une zone sauvage et préservée, cette commune séduit par son emplacement idyllique. Bordée par l’arc jurassien, elle offre un mélange réussi de nature, de culture et d’histoire.

Incontournable no 2: le Sikypark

Image: © Sikypark

Envie d’observer de plus près des animaux exotiques? Prenez le bus à Moutier pour faire un détour par le Sikypark de Crémines. Si vous voyagez en transports publics, vous bénéficiez d’une réduction sur l’entrée avec l’offre RailAway «Animal’n’Rail Sikypark».

Incontournable no 3: le Circuit secret de Delémont

Image: © Reto Duriet

De Moutier, poursuivez votre voyage en train durant dix minutes jusqu’à Delémont. Vous découvrirez non seulement une vieille ville charmante, mais aussi ses facettes cachées: grâce au «Circuit secret», une clé numérique vous ouvre les portes de six curiosités de la ville, dont la Porte au Loup, le clocher de l’église Saint-Marcel, le Corps de Garde au Château et la Villa Vermeille. Tous les sites prennent vie grâce à des dessins animés de l’artiste jurassien Dexter Maurer. Vous explorerez ainsi la ville de façon ludique; une aventure entre histoire, culture et moments surprenants.

Incontournable no 4: Saint-Ursanne, la pittoresque

Image: © Reto Duriet

Toujours avec le RegioExpress, rendez-vous maintenant à Saint-Ursanne. Le cadre ressemble à une carte postale, car cette petite ville médiévale sur les rives du Doubs regorge de charme et d’histoire. Entre murs anciens, ruelles tortueuses et nature enchanteresse, partez à la découverte d’une véritable perle du Jura qui invite à s’attarder et à s’émerveiller.

Incontournable no 5: culture et saveurs à Porrentruy

Image: © Ô Vergers d'Ajoie

Dernier arrêt: Porrentruy. Cette ville aux rues pavées et aux remarquables édifices baroques s’explore facilement à pied lors d’une visite guidée. Là aussi, le circuit secret et sa clé numérique vous ouvrent les portes de lieux confidentiels. Ne manquez pas le musée suisse des fruits et de la distillation, «Ô Vergers d’Ajoie». Vous y découvrirez l’univers des fruits suisses et de la distillation, avec des aperçus passionnants et de délicieuses dégustations. Alliant culture et saveurs, cette excursion vous surprendra à coup sûr.