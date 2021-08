International

Facebook réinvente le travail à distance avec Horizon Workrooms



Se téléporter au bureau grâce à la réalité virtuelle? Facebook se lance

Le réseau social a dévoilé ce jeudi la version bêta d'un logiciel pour interragir sur son lieu de travail, en restant chez soi, grâce à la réalité virtuelle.

Si tu en avais marre des vidéoconférences sur zoom, alors ça tombe mal. Facebook a dévoilé ce jeudi son nouveau projet, baptisé Horizon Workrooms. A savoir, un espace de travail virtuel.

Le concept est simple: au lieu de faire une vidéoconférence sur zoom, les participants utilisent un équipement de réalité virtuelle. Le but: Se retrouver dans un espace de travail, avec ses collègues, sans bouger.



Pour découvrir le projet...👇 Vidéo: YouTube/Oculus

Grâce aux manettes de l’Oculus Quest, il est possible de scanner son environnement et de le retrouver en «salle virtuelle». Les objets réels sont ainsi convertis en objets virtuels, et on peut les saisir, lorsqu'on a le casque Oculus sur la tête.



Avec de plus en plus de personnes qui demandent des options de travail flexibles, les entreprises sont en train de repenser ce que signifie «être au bureau». Workrooms se présente comme une solution virtuelle qui permettrait aux gens de se réunir pour travailler ensemble, quelle que soit la distance.



Un pied dans le «metaverse»

Avec ce projet, Mark Zuckerberg, le directeur général de Facebook, fait un pas en direction de son fameux «metaverse». D’après lui, ce mot désigne un «méta-univers» où réel et virtuel se confondent.

Il y croit tellement qu’il a récemment annoncé que son entreprise allait changer de statut, et passer de média social à celui de «société métaverse» avec l’idée de fonctionner dans un «internet incarné» qui mêle plus que jamais les mondes réels et virtuels. (arz)



