Voici ce que vous pouvez louer en Suisse pour 1500 francs par mois

Watson a comparé l'offre d'appartements dans les 10 plus grandes villes de Suisse pour un loyer de 1500 francs. Les différences sont énormes entre les régions.

Les loyers augmentent en Suisse, mais pas partout et pas à la même vitesse. C'est ce que montre une analyse comparative des dix plus grandes villes suisses réalisée par le site Comparis.

Dans le top 3 des villes les plus chères, on trouve Zurich, Lausanne et, tout en haut, Genève. Et, chacun peut le constater, ces dernières années, les prix ont continué de grimper. Si bien qu'en 2022, le loyer moyen à Genève était le plus haut de Suisse, à égalité avec Zurich.

De nombreux Suisses souhaitant déménager, préfèrent rester dans leur appartement ou leur maison. La pénurie d'offre et la hausse des prix empêchent pour beaucoup tout mouvement. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une étude de la ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) en mai dernier.

Que signifie concrètement cette situation pour ceux qui sont à la recherche d'un logement? Pour le savoir, watson s'est lancé dans une petite expérience. Nous nous sommes demandé quel type de logement il était possible d'obtenir pour un loyer mensuel de 1500 francs, charges comprises, dans les dix plus importantes villes de Suisse du classement Comparis.

Pour ce faire, nous avons passé au crible les annonces de logements, durant un jour de référence en mai.

A propos de la méthode Etant donné que Comparis regroupe les annonces de différentes plateformes immobilières, nous avons effectué nos recherches sur cette dernière. Pour un jour de référence, nous avons cherché le logement le plus attractif, pour un loyer mensuel le plus proche possible de 1500 francs, charges comprises. Le logement devait être à durée indéterminée et non meublé. Autre critère déterminant, l'attractivité du logement, en fonction de critères classés dans cet ordre:



– Situation centrale, où il se trouve par rapport à la gare.

– Nombre de pièces. Plus il y en a, mieux c'est.

– Surface. Plus grande elle est, mieux c'est.

– Equipements. Un balcon, un lave-vaisselle ou un ascenseur, par exemple.



Nous avons exclu les annonces qui n'avaient pas de photos, pas de surface indiquée et pas d'adresse exacte. De même, nous avons éliminé ce qui ressemblait à une fausse annonce, ou qui était décrit comme un logement de travail.



Voici donc le résultat. Celui-ci est établi dans l'ordre croissant de la taille des villes. Et il y a quelques surprises.

Bienne: 3,5 pièces avec deux balcons

A Bienne, on a même pu faire les difficiles. Plusieurs appartements étaient affichés à moins de 1500 francs durant notre jour de référence. L'offre suivante est la meilleure que nous avons trouvée :

Loyer: 1490.–

1490.– Pièces: 3,5

3,5 Surface: 68 m 2

68 m Année de construction: 1959

1959 Balcon: 2

2 Lave-vaisselle : oui

: oui Machine à laver: pas indiquée

pas indiquée Ascenseur: oui

Pour ces 1490 francs de loyer, l'appartement semble bien rénové, avec deux balcons. L'annonce met en avant une «cuisine spacieuse» et du parquet dans le salon.

L'emplacement n'est pas en reste, avec des restaurants et des commerces qui se trouvent directement dans le quartier. Un arrêt de bus est situé à moins de 200 mètres, et la gare est à 15 minutes à pied.

Lugano: calme et vue sur le lac

Lugano offre un choix considérable d'appartements à louer. Proche de la gare, on peut obtenir un appartement entre 2 et 3,5 pièces, pour un loyer de 1500 francs. La plupart des appartements ont été récemment rénovés. Le plus central, que nous trouvons à ce prix, a les caractéristiques suivantes:

Loyer: 1500.–

1500.– Pièces: 2

2 Surface: 40 m 2

40 m Année de construction: 1966

1966 Balcon: oui

oui Lave-vaisselle: oui

oui Machine à laver: privée, dans la salle de bain

privée, dans la salle de bain Ascenseur: oui

L'annonce précise que l'appartement vient d'être rénové et qu'il est idéal pour les «célibataires et les couples». Il possède en outre un concept d'espace bien pensé» et un «équipement de qualité».

Depuis le balcon de 12m2, on peut apercevoir un petit bout de lac. Si cela ne suffit pas, il est possible d'accéder à la terrasse sur le toit, qui est à la disposition de tous les locataires.

L'appartement est très bien desservi. Des restaurants et un supermarché se trouvent dans le même quartier. La gare de Lugano est à six minutes à pied.

Saint-Gall: un vieux bâtiment dans le centre historique

A Saint-Gall, dans cette gamme de prix, il n'est pas difficile de tomber sur un appartement ancien partiellement rénové. On en trouve en effet dans de nombreuses annonces. Voici notre choix:

Loyer: 1500.–

1500.– Pièces: 3

3 Surface: 64 m 2

64 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: non

non Lave-vaiselle: non

non Machine à laver: pas indiquée

pas indiquée Ascenseur: non

Ici, pas de balcon et, à en juger par les photos, pas non plus de lave-vaisselle. En revanche, on y trouve une cuisine rénovée et de grandes chambres. L'annonce vante ainsi le bien:

«Cet appartement allie le charme d'un bâtiment ancien et le confort d'un équipement moderne»

L'appartement se trouve au cœur de la vieille-ville, entouré de bars, de restaurants, de cafés et de boutiques. L'arrêt de bus se situe juste en dessous. Dix minutes à pied suffisent pour rejoindre la gare de Saint-Gall.

Lucerne: un 2,5 pièces sorti tout droit des 70's

Pour notre prix fixé et dans cette ville, on trouve peu de biens le jour de référence. Voici l'appartement le plus grand et le plus central.

Loyer: 1480.–

1480.– Pièces: 2,5

2,5 Surface: 54 m 2

54 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: non

non Lave-vaisselle: pas indiqué

pas indiqué Ascenseur: oui

Pour ce prix, on a de grandes pièces lumineuses avec un parquet neuf. La cuisine et la salle de bain ont du carrelage coloré des années 1970, ce qui pourrait toutefois ne pas plaire à tout le monde.

La gare est à 15 minutes à pied. Le bus n'est par forcément plus rapide, bien qu'il y ait un arrêt à proximité.

Winterthour: une colocation en vieille-ville

La situation à Winterthour est bien différente de celle de Lucerne. Au jour de référence qui est le nôtre, nous ne dénichons pas un seul appartement non meublé à durée indéterminée à notre prix maximum.

Plutôt que de vous laisser sans rien, rabattons-nous sur la meilleure chambre en colocation que nous avons vue en ligne. Dans cette ville étudiante, de nombreuses colocations sont en effet à la recherche de locataires.

Loyer: 1500.–

1500.– Pièces: 1

1 Surface: 22 m 2

22 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: oui

oui Lave-vaiselle: oui

oui Ascenseur: pas indiquée

Ici, on dispose d'une grande chambre et d'une salle de bain privée, on partage également avec les colocataires une cuisine ouverte et une «très grande terrasse», comme le dit l'annonce. Reste à bien s'entendre avec les autres locataires. La surface habitable de l'appartement est de 140m2.

La colocation se trouve au cœur de la vieille-ville de Winterthour. La gare est à trois minutes à pied. Supermarchés, restaurants, bars, offres culturelles, tout est à porté de l'appartement.

Berne: un duplex à côté de la piscine de Marzili

Malgré 20 000 habitants supplémentaires, la situation du logement semble plus favorable à Berne. Dans le centre, on trouve quelques appartements et des collocations à moins de 1500 francs. En périphérie de la ville, quelques grands appartements de 3,5 pièces sont annoncés à ce prix.

Le jour de notre enquête, l'offre la plus attractive à Berne était cet appartement en duplex, situé directement derrière le Palais fédéral à côté de la piscine en plein air du Marzili.

Loyer: 1490.–

1490.– Pièces: 2

2 Surface: 45 m 2

45 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: non

non Lave-vaisselle: non

non Ascenseur: pas indiquée

Certes, en entrant dans l'appartement, on tombe directement sur la petite cuisine. Et le fait de se trouver en attique pourrait rendre l'aménagement difficile. En revanche, tout l'appartement vient d'être rénové. Un escalier en colimaçon permet d'accéder à la deuxième pièce, qui était probablement à l'origine un simple grenier. Derrière la maison, on peut profiter d'un jardin et d'un barbecue.

Lausanne: un 2 pièces bien loin de la gare

Dans la ville étudiante de Lausanne, la recherche d'un logement s'avère à nouveau plus difficile. Le jour de référence, pas une seule annonce d'appartement ou de chambre en colocation à moins de 15 minutes à pied de la gare, du moins pour le loyer que nous nous sommes fixé. Voici l'offre la plus attractive que nous avons pu dénicher dans la capitale vaudoise:

Loyer: 1500.–

1500.– Pièces: 2,5

2,5 Surface: 55 m 2

55 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: oui

oui Lave-vaisselle: pas indiqué

pas indiqué Ascenseur: oui

L'annonce ne précise pas à quoi ressemblent la salle de bain, le balcon ou la buanderie. La cuisine semble avoir été rénovée. La gare de Lausanne est à 20 minutes en transport public. Il y a tout de même de nombreux restaurants et magasins à proximité.

Bâle: un 2 pièces dans un quartier vert

Dans la ville de Bâle, c'est la même tendance. Plus on veut de pièces, plus on doit chercher loin de la gare. Mais contrairement à Lausanne, il est réaliste d'espérer trouver un appartement depuis lequel on peut rejoindre la gare de Bâle à pied. Il y a par exemple celui-ci:

Loyer: 1500.–

1500.– Pièces: 2

2 Surface: 52 m 2

52 m Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: oui

oui Lave-vaisselle: oui

oui Ascenseur: pas indiqué

Cet appartement ancien dispose d'une cuisine moderne, d'une salle de bain rénovée avec baignoire et d'un balcon. L'annonce ne précise toutefois pas à quoi il ressemble.

L'appartement se trouve en dehors de la vieille ville, dans un quartier résidentiel avec de nombreux espaces verts. Il est néanmoins situé au centre, et en 15 minutes à pied, on est à la gare de Bâle. Il y a de quoi faire des courses ou se restaurer tout autour. Un arrêt de tram se trouve à moins de 200 mètres de l'appartement.

Genève: un studio du 13e siècle, mais un loyer du 21e

Le fait que Genève ait l'un des taux de vacance les plus bas de Suisse se reflète également sur le portail immobilier. Le jour de référence, impossible de trouver dans toute la ville un seul appartement de plus d'une pièce et demie pour un loyer mensuel de 1500 francs maximum, bien qu'à Genève la cuisine soit comptée comme une pièce à part, contrairement au reste de la Suisse.

Même les chambres en colocation à ce prix sont rares, et souvent si petites qu'il est difficile d'y mettre un lit, une armoire et un bureau.

L'appartement le plus central et le plus grand que nous avons trouvé à Genève selon les critères fixés est un studio.

Loyer: 1500.–

1500.– Pièce: 1

1 Surface: 22 m 2

22 m Année de construction: 14ème siècle

14ème siècle Balcon: non

non Lave-vaisselle: non

non Ascenseur: oui

Au premier coup d'œil, l'appartement ressemble plutôt à une chambre d'hôtel. Derrière une armoire encastrée se cache une «cuisine-séjour», comme le décrit l'annonce. Celle-ci se compose d'un lavabo, d'un petit réfrigérateur et d'une petite plaque de cuisson en vitrocéramique. Pas de tiroir, pas de plan de travail, pas de compartiment congélateur. Dans la salle de bain, on trouve tout de même une machine à laver individuelle. Selon l'annonce, les rideaux sont en outre «inclus».

L'appartement n'est pas seulement situé dans un bâtiment historique du 13ème siècle, il se trouve également au centre de la vieille ville de Genève. Les restaurants et les offres culturelles se trouvent à proximité. Il n'en va pas de même pour les supermarchés. Le grand magasin le plus proche se trouve à 20 minutes à pied. En tram ou en bus, on ne gagne que 3 minutes, car tous les arrêts se trouvent en dehors de la vieille ville. La gare Cornavin se trouve à 15 minutes à pied ou en transport public.

Zurich: un coup de bol grâce à un échange d'appartements

Ce n'est pas une surprise: c'est dans la plus grande ville de Suisse que la situation est la plus précaire pour les personnes à la recherche d'un logement. On trouve certes des appartements à moins de 1500 francs de loyer le jour de référence, mais la plupart d'entre eux sont des sous-locations à durée limitée.

Les appartements d'affaires, qui ne peuvent être loués qu'entièrement meublés, constituent une part importante des autres annonces. Certaines d'entre elles indiquent un loyer par semaine et non par mois, ce qui signale que leur groupe cible n'est pas constitué de personnes suisses à la recherche d'un logement.

On trouve aussi une poignée de fausses annonces, et toute une série d'appartements à échanger entre locataires qui cherchent un logement plus grand ou plus petit.

Même les chambres en colocation à ce prix sont rares, et de nombreuses colocations ne proposent que des chambres pour une durée limitée. En périphérie, on trouve finalement un seul appartement qui répond à nos critères le jour de référence.

Loyer: 1490.–

1490.– Pièces: 1

1 Surface: 30 m2

30 m2 Année de construction: pas indiquée

pas indiquée Balcon: non

non Lave-vaisselle: non

non Ascenseur: pas indiqué

Cet appartement ancien partiellement rénové semble être l'exception qui confirme la règle pour Zurich. Il est équipé d'armoires encastrées pratiques, d'une cuisine et d'une baignoire relativement grandes.

L'appartement se trouve dans un lotissement calme et entouré de verdure, juste à côté d'un arrêt de tram. La gare centrale est à 15 minutes en transport public. Un supermarché se trouve directement dans l'immeuble voisin.



En conclusion

Cette petite expérience n'a bien entendu rien de scientifique et constitue plutôt une réflexion. Mais cet échantillon correspond toutefois bien aux statistiques de la Confédération en matière de logement. Les chiffres y disent qu'avec un loyer mensuel de 1500 francs, on peut occuper en moyenne 2 pièces dans les cantons de Zoug et de Zurich. Pour le Jura, en revanche, cela peut être un appartement de 6 pièces.

Ces données sont tirées d'une enquête de l'Office fédéral de la statistique auprès de la population. Nombre de locataires ont de «vieux» bails au loyer bas.

Les chiffres de la Confédération ne rendent toutefois pas compte de la situation réelle des personnes en recherche d'un appartement, celles-ci incluant les locataires qui paient des loyers très bas, car occupant le même logement depuis de nombreuses années.

Notre expérience suggère que plus le nombre d'habitants d'une ville est élevé, moins les demandeurs de logement en ont pour leur argent. En d'autres termes, plus la demande est importante, moins les propriétaires offrent de confort. Mais ce n'est qu'une tendance globale. Dans les villes de Berne et de Bâle, la situation était moins tendue le jour de référence que dans les villes plus petites. Ce qui peut laisser un peu d'espoir aux futurs locataires.

Traduit de l'allemand par Joel Espi