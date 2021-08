pile-poil

Votre chien (ou votre chat) a-t-il vraiment envie de partir en vacances avec vous?

Vous avez prévu des vacances? Parfait! Mais que faire de votre animal de compagnie? Voici quelques conseils.

Quel bonheur, les frontières ouvrent et nous pouvons enfin voyager à nouveau! Pour les propriétaires de chiens et de chats, il est plus que temps de commencer à planifier des vacances ensemble ou de trouver une alternative appropriée pour ton fidèle compagnon. Plus les préparatifs seront minutieux, plus les vacances seront détendues. Voici mes conseils pour des vacances réussies.

Emmener son chien en vacances est une garantie de laisser des souvenirs impérissables, tant cela apporte de la joie …