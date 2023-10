2000 morts dans un puissant séisme en Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé samedi l'ouest du pays, provoquant d'énormes dégâts. Il a été suivi par huit fortes répliques.

Le violent séisme qui a frappé samedi l'ouest de l'Afghanistan, provoquant d'énormes dégâts, a fait environ 2000 morts, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par le porte-parole du gouvernement taliban. Le précédent décompte faisait état d'un millier de tués et autant de blessés.

Le séisme de magnitude 6,3, qui a frappé samedi les régions situées à 30 kilomètres au nord-ouest de la ville de Hérat, a été suivi par huit fortes répliques. Bilal Karimi, porte-parole adjoint du gouvernement taliban, a déclaré à l'AFP:

«Malheureusement, le nombre de victimes est très élevé»

«Nous attendons de voir les chiffres définitifs», a-t-il poursuivi.

Des maisons anéanties

Dans le village de Sarboland du district de Zinda Jan, des dizaines de maisons ont été anéanties, a constaté un journaliste de l'AFP à la tombée de la nuit samedi. Des hommes dégageaient des gravats tandis que des femmes et des enfants patientaient à l'extérieur, au milieu des débris.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins douze villages de la province d'Hérat. Au total, 4200 personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par le séisme, selon la même source.

«Dès la première secousse, toutes les maisons se sont effondrées», raconte Bashir Ahmad, 42 ans. Il ajoute:

«Ceux qui se trouvaient à l'intérieur des maisons ont été ensevelis. Il y a des familles dont nous n'avons aucune nouvelle»

Nek Mohammad, lui, se trouvait au travail lorsque la première secousse a frappé l'Afghanistan vers 11h00 locales (8h30, heure suisse). Il raconte:

«Nous sommes rentrés chez nous et avons constaté qu'il ne restait plus rien. Tout était devenu du sable»

Mohammad ajoute qu'environ 30 corps ont été retrouvés. «Pour l'instant, nous n'avons rien. Pas de couvertures ni rien d'autre. Nous sommes abandonnés avec nos martyrs», ajoute cet homme de 32 ans.

Les habitants fuient

Samedi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti:

«Le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de secours se poursuivent»

A Hérat, considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan, de nombreux habitants et commerçants ont fui les bâtiments dès la première secousse.

La province d'Hérat, qui compte 1.9 million d'habitants selon les données de la Banque mondiale, est également frappée par la sécheresse depuis des années, paralysant de nombreuses communautés agricoles déjà en proie à des difficultés.

Séismes fréquents

L'Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes de l'Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.

En juin 2022, un séisme de magnitude 5.9, le plus meurtrier jusqu'à ce jour en Afghanistan en près de 25 ans, avait fait plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abris, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

Et en mars dernier, un séisme de magnitude 6.5 a tué 13 personnes en Afghanistan et au Pakistan, à proximité de la localité de Jurm, dans le nord-est du pays.

L'Afghanistan est par ailleurs déjà en proie à une sévère crise humanitaire, depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021 et le retrait de l'aide internationale qui a suivi. (mat/ats)