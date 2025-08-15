assez ensoleillé31°
DE | FR
burger
Suisse
Humeur

Un Français prend une amende salée en Suisse et TF1 s'offusque

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse Flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50 à Lausanne, un Français multimillionnaire a reçu une amende de 90 000 francs suisses. La cha ...
N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse.Image: dr
Humeur

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse

Flashé à 27 km/h au-dessus de la limite de 50 à Lausanne, un Français multimillionnaire a reçu une amende de 90 000 francs suisses. La première chaîne télévisée française en perd son latin.
15.08.2025, 14:3415.08.2025, 14:34
Margaux Habert
Margaux Habert
Plus de «Suisse»

L’histoire sonne un peu comme une «révélation choc»: une amende «de 95 000 euros» infligée à un multimillionnaire français flashé à 77 km/h au lieu de 50 dans une ville romande.

Ce mardi 12 août, dans le 13 heures de TF1, le journaliste, voix off façon «Enquête Exclusive» présente d’abord Lausanne comme «une ville paisible» sur un petit ton du style «dès qu’on sort de Paris, de toute façon, c’est la province, alors ici, c’est la muerte».

Flashé à 130 km/h, son amende est annulée pour une excellente raison

Il fonce ensuite tendre un micro à ces pauvres Suisses qui paient des amendes en fonction de leurs salaires. Puis, histoire d'éééétirer l'indignation en longueur, il court à Valence demander à des Français ce qu’ils en pensent. Salutations au Monsieur qui explique que les gens au SMIC devraient être carrément exemptés d’amende.

Enfin, le journaliste de nous achever en racontant qu’en Suisse, une personne qui touche «1600 euros par mois», soit un beau 1500 balles qui paierait à peine le loyer (vous avez d’autres exemples à la con, TF1?), se verrait infliger une amende de 2000 euros; preuve, manifestement, que notre système est tout pourri.

Vidéo: extern / rest

Pas à son coup d'essai

N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse, ce bon vieux bouquin de la justice, qui n’a pas été imprimé la semaine dernière. Le texte stipule clairement que le montant du «jour-amende» doit refléter la fortune, le train de vie, les revenus et les charges familiales du contrevenant. Bref, les riches paient cher en Suisse (sauf les impôts, hihi).

Emma Watson est privée de permis pour six mois

Dans le cas du Français concerné, installé en Suisse depuis une vingtaine d’années selon la presse romande (et qui a donc eu le temps d’apprendre à connaître les lois en vigueur, en théorie), l’infraction, qui date de l’été dernier, lui vaut ainsi 40 jours-amendes à 2 000 francs chacun. Soit 80 000 avec sursis, ainsi qu'une amende immédiate de 10 000 francs, totalisant 90 000 francs (un peu plus de 95 000 euros).

Cerise sur le capot de la voiture, ce n’est pas la première fois que ce multimillionnaire français, qui figure dans la liste des 300 plus riches de Suisse selon Bilan, se retrouve dans ce genre de posture: voilà déjà huit ans, il avait écopé d’une peine similaire; 60 000 francs d’amende avec sursis, plus 10 000 francs immédiats. Une anecdote que TF1... n'a pas jugé utile de raconter.

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
13
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Un homme flashé à 100 km/h sur une trottinette électrique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
12 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
12
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
«Ne dormez pas nu»: nos conseils de pro pour survivre à la canicule
Pendant ces journées et nuits chaudes, bien dormir n'est pas chose facile. Une experte analyse les conséquences de la chaleur sur le corps et passe en revue les moyens d'y remédier.
Beaucoup de gens souffrent de la chaleur extrême ces derniers jours. Même la nuit, le thermomètre ne redescend pas assez, ce qui perturbe le sommeil de nombreuses personnes. Cela s'avère particulièrement compliqué durant les «nuits tropicales», la température ne passant pas en dessous des 20 degrés. Nous avons demandé à une experte quels sont les effets de ces températures élevées sur le corps et comment dormir suffisamment malgré tout.
L’article