Deux femmes transgenres condamnées pour «tentative d'homosexualité»

Au Cameroun, où l'homosexualité est criminalisée, deux femmes transgenres ont été condamnées à cinq ans de prison parce qu’elles étaient vêtues de manière typiquement féminine.

Le 11 mai, un tribunal camerounais a condamné deux femmes transgenres à cinq ans de prison et à des amendes. Elles ont été reconnues coupables de «tentative d'homosexualité» ainsi que d'outrage aux bonnes mœurs et de problèmes liés à leurs cartes d'identité, rapporte BBC.

L'une d'entre elles est la célébrité transgenre Shakiro (Njeuken Loic de son vrai nom), une youtubeuse qui met en lumière les problèmes auxquels est confrontée la communauté LGBT au Cameroun.

Pour elles, une peine de cinq ans dans une prison pour hommes «peut équivaloir à une condamnation à mort», met en garde Human Rights Watch. L'ONG révèle des détails glaçants: