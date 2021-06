International

Allemagne

La police allemande découvre une fête illégale dans un pont d'autoroute



Image: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

La nécessité est mère de l’invention. Comme les clubs sont toujours fermés, les jeunes allemands trouvent des solutions de plus en plus créatives pour faire la fête. Dernier exemple en date: le corps creux d'un pont autoroutier.

La scène se passe dimanche matin, aux alentours d'Overath, petit village situé dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Après avoir remarqué la présence de plusieurs jeunes adultes se déplaçant à pied, des policiers locaux décident de les suivre.

Arrivés à la hauteur d'un pont autoroutier, ils entendent de la musique provenant de l'espace creux en-dessous du viaduc. La porte donnant sur cette structure d'environ 500 mètres de long est déverrouillée.

Image: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

De l'autre côté du pont, les agents aperçoivent des personnes en train de sortir de la structure creuse et tombent sur une dizaine de fêtards, venus de différents états allemands pour l'occasion. En raison de la taille de l'endroit, ils appellent des renforts.

Une fois pénétrés à l'intérieur de l'espace creux, les policiers ne trouvent aucun fêtard, mais une montagne de déchets, dont des confettis et des bouteilles de bière. Au vu de la grande quantité d'ordures et des personnes observées à l'extérieur du pont, la police suppose que plus de 100 personnes ont participé à cette rave illégale. (jaw/asi)