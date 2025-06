États-Unis: le système de santé victime d'une fraude de 10,6 milliards

Keystone

La justice américaine a inculpé vendredi onze personnes accusées de faire partie d'un réseau basé en Russie. Celui-ci aurait escroqué l'assurance-maladie nationale des seniors à hauteur de 10,6 milliards de dollars.

Plus de «International»

Entre août 2022 et septembre 2024, le réseau a racheté des dizaines d'entreprises de matériel médical habilitées à demander de remboursements auprès de Medicare. C'est ce que révèle l'acte d'accusation rendu public par des procureurs fédéraux de New York.

Ces entreprises ont ensuite assuré avoir fourni divers dispositifs à plus d'un million d'Américains, dont les données personnelles avaient été volées. Elles sont ainsi parvenues à se faire rembourser.

«Des centaines de milliers d'Américains ont fait part de leurs préoccupations à Medicare et à ses sous-traitants après avoir reçu des formulaires de prestations indiquant qu'ils avaient soi-disant reçu du matériel. Dans les faits, il n'en était rien, ces personnes n'avaient même jamais consulté les médecins qui le leur auraient prescrit» Extrait de l'acte d'accusation

Des précédents

Le réseau était «basé en Russie» et «a soumis ou fait soumettre plus de 10 milliards de dollars de requêtes frauduleuses à Medicare». Il «évoluait constamment», en acquérant sans cesse de nouvelles sociétés, qu'il faisait gérer par des prête-noms, et en volant les données personnelles de nouveaux assurés pour justifier ses demandes.

Les onze prévenus inculpés vendredi sont essentiellement des Estoniens, ainsi qu'un Tchèque et un Américain, tous membres de l'organisation. Ils sont poursuivis pour fraude à l'assurance-maladie et blanchiment d'argent.

Les délinquants usent et abusent régulièrement de ce filon. En effet, les contrôles de légitimité sont rares.

En 2019, les autorités avaient découvert une escroquerie similaire de plus d'un milliard de dollars. Elle concernait des corsets dorsaux et des genouillères. (ats/vz)