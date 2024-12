L'attaque de Magdebourg cause 5 morts et 200 blessés

L'attaque de Magdebourg fait 5 morts et 200 blessés

Le drame à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, a fait 5 morts et plus de 200 blessés, selon un bilan provisoire.

Le bilan de l'attaque de Magdebourg, au nord-est de l'Allemagne, est monté à 5 morts et plus de 200 blessés, ont indiqué samedi les autorités régionales. En visite samedi sur place, le chancelier Olaf Scholz a dénoncé un «acte terrible» et «fou».

L'attaque à la voiture-bélier a été perpétrée vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg. Le précédent bilan faisait état de 2 morts, dont un enfant.

«Nous avons entre-temps 5 vies humaines à déplorer. Et plus de 200 blessés, dont de nombreux graves et très graves. C'est une dimension qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer», a indiqué le chef du gouvernement régional Reiner Haseloff.

Olaf Scholz a promis «d'agir contre ceux qui veulent semer la haine», appelant le pays à se «serrer les coudes» après cette attaque, qui a conduit à l'arrestation d'un suspect d'origine saoudienne.

«Il est important en tant que pays de rester ensemble, que nous nous parlions» Olaf Scholz

Scholz assure également: «nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine».

L'Arabie saoudite avait mis en garde l'Allemagne contre l'auteur présumé de l'attaque à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, perpétrée vendredi, a appris l'agence de presse allemande DPA auprès de sources de sécurité saoudienne.

Le pays avait demandé l'extradition du suspect, d'origine saoudienne. Selon ces sources, l'Allemagne n'a pas répondu à la demande d'extradition.

Selon les informations de DPA, les autorités allemandes ont été alertées au sujet de cet homme il y a un an, mais la teneur de l'avertissement n'est pas connue.

L'auteur présumé est un médecin de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite, qui exerçait dans une petite ville non loin de Magdebourg. Il était arrivé en Allemagne en 2006.

Ses motivations restent troubles. Il n'était pas connu pour des sympathies avec la mouvance djihadiste, au contraire son profil le désigne plutôt comme un sympathisant du parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) ou d'Elon Musk.

La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser, interrogée par des journalistes sur les lieux de l'attaque, a déclaré que «la seule chose» qu'elle était en mesure de confirmer est «qu'il est islamophobe» au vu de ses prises de position connues.

Selon les sources saoudiennes de DPA, il est originaire de la ville d'Al-Hofuf, dans l'Est de l'Arabie saoudite. Il était chiite, dans ce pays majoritairement composé de sunnites, où les chiites sont souvent discriminés. (tib/ats)