Allemagne: une voiture fonce dans la foule d'un marché de Noël

Cette tablette en marbre a été adjugée à un prix fou

Sous le marteau de Sotheby’s, une tablette de marbre gravée des Dix Commandements, prétendument la plus ancienne au monde, a trouvé preneur pour plus de cinq millions de dollars lors d’une vente aux enchères à New York. Mais cette pièce exceptionnelle, pesant 52 kilos, n’échappe pas aux doutes quant à son authenticité, ajoutant une aura de mystère à l’histoire fascinante qui l’entoure.

L’histoire de cette tablette remonte à 1913, lorsque des travaux pour un chemin de fer sur l’actuel territoire israélien dévoilent cet objet unique, gravé en alphabet paléo-hébraïque. Ignorant sa valeur, l’ouvrier qui la déterre, l’emporte chez lui et l’utilise comme… dallage. Ainsi, pendant près de 30 ans, ce vestige biblique sert d’élément utilitaire, jusqu’à ce qu’un archéologue israélien reconnaisse son importance et l'achète.