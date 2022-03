Il sera bientôt le temps de se mettre la tête à l'envers.

Europa-Park lance sa saison estivale, avec de nouvelles attractions

Le plus grand parc d'attractions d'Europe débute une nouvelle saison après deux années aux lourdes conséquences économiques. Une réouverture marquée par l'annonce de plusieurs nouveautés.

Jeudi matin, la direction d'Europa-Park a ouvert les portes du plus grand parc d'attractions d'Allemagne. Enfin, pas tout à fait. Une poignée de chanceux pourront franchir les portes d'Europa-Park dès ce samedi. Un week-end de «pré-réouverture» suivi du lancement des hostilités de la saison estivale, samedi 26 mars.

Les visiteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle attraction en lieu et place des «Radeaux de la jungle». Surnommée «Le voyage merveilleux de Josefina», cette balade en bateau sur le lac du quartier autrichien vous plongera dans l'univers de Sissi l'impératrice.

La famille Mack annonce également la construction d'un nouveau quartier, dédié à la Croatie. La nouvelle attraction, munie d'un tout nouveau grand huit dans la même veine que le «Silver Star», verra le jour en 2023.

Le masque FFP2 de rigueur

Le lancement de la saison estivale s'accompagne de plusieurs contraintes. Toujours sous le signe du Covid, la règle 3G est (encore) en place et les personnes de plus de 18 ans devront porter un masque FFP2. Le parc d'attraction ne pourra accueillir plus de 25 000 personnes à la fois.

Après deux ans de Covid, la direction a procédé à une augmentation de deux euros du prix des billets, tous âges confondus. L'achat d'abonnements annuels sera de nouveau possible à partir de la mi-mai. La société gérée par la famille Mack fait état d'une perte de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire.