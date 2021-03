International

Amazonie

Un satellite 100% brésilien pour surveiller l'Amazonie



Le Brésil part à l'assaut des étoiles pour sauver l'Amazonie

Le premier satellite 100% brésilien, Amazonie 1, qui fournira des données sur la déforestation, a été lancé dimanche en Inde, a annoncé l'Institut national de recherches spatiales (INPE).

Il faut parfois savoir prendre de la hauteur pour se rendre compte de l'ampleur de certaines choses. L’état actuel de l'Amazonie en est un bon exemple. C'est la mission du premier satellite 100% brésilien, Amazonie 1, qui fournira des données sur la déforestation en temps réel de la forêt amazonienne brésilienne.

Surveiller l'environnement pour pouvoir le protéger

Amazonie 1 sera le troisième satellite à rejoindre le système DETER, programme de surveillance de la déforestation en temps réel de la forêt amazonienne brésilienne de l'INPE. Il fournira des images pour la surveillance de l'environnement , de l'agriculture et des désastres environnementaux sur tout le territoire brésilien.

Depuis 2019, la déforestation de l'Amazonie équivaut à la moitié de la supérficie de la Suisse

La forêt amazonienne brésilienne a perdu 8 426 km2 en 2020 à cause de la déforestation. Bien que ce chiffre soit de 8% inférieur à celui de l'année précédente, qui avait atteint un record avec plus de 11 000 km2, il reste extrêmement préoccupant et met notamment en cause la politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. (ats/afp)

