Bola Ahmed Tinubu. Image: sda

Analyse

Bola Ahmed Tinubu, le faiseur de roi désormais président du Nigéria

Bola Ahmed Tinubu a enlevé les élections présidentielles au Nigéria, un pays fracturé socialement et politiquement.

Olayinka Oyegbile / the conversation

Plus de «International»

Un article de The Conversation

Bola Ahmed Tinubu, du parti au pouvoir au Nigeria, le All Progressives Congress, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle très disputée du pays.

L'ancien gouverneur de l'Etat de Lagos, âgé de 70 ans, et faiseur de rois de la politique nigériane, héritera d'un pays confronté à une fracture politique, à des menaces pour la sécurité nationale et à des défis économiques, notamment la montée en flèche du coût de la vie.

Tinubu a recueilli 36% des 24 965 218 voix exprimées lors de l'élection présidentielle du 25 février dont le résultat est contesté par ses plus proches rivaux.

Pour devenir président du Nigeria, l'article 134 de la Constitution stipule qu'un candidat à la présidence doit obtenir le plus grand nombre de voix lors de l'élection. En outre, le candidat doit également obtenir au moins un quart des voix exprimées dans chacun des 25 Etats de la Fédération, y compris le territoire de la capitale fédérale. Tinubu a rempli cette condition.

Ses plus proches rivaux, Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, a obtenu 29% des suffrages exprimés et Peter Obi, du Parti travailliste, 25%. Les deux partis avaient auparavant qualifié le scrutin de simulacre et demandé son annulation.

Le PDP et le Parti travailliste ont protesté contre l'incapacité de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à télécharger les résultats de l'élection présidentielle, pour chacune des 176 606 centres de vote, sur un portail électronique accessible à tous les citoyens, comme promis précédemment.

La commission électorale a imputé son incapacité à télécharger les résultats à un réseau Internet défaillant dans tout le pays.

La campagne de M. Tinubu reposait en grande partie sur son bilan en tant que gouverneur de l'Etat de Lagos, la capitale commerciale du Nigeria. Il a cependant été battu à Lagos par Obi, un ancien gouverneur de l'Etat d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria.

Le Parti travailliste d'Obi, relativement inconnu, a galvanisé l'intérêt des jeunes citadins et a pris à partie le système bipartite du pays lors de l'élection présidentielle de 2023.

Le Nigeria compte la plus grande population de jeunes au monde, avec un âge médian de 18,1 ans. Environ 70% de la population a moins de 30 ans, et 42% a moins de 15 ans. Les jeunes sont souvent laissés pour compte lorsqu'il s'agit de gouvernance et d'indices économiques.

Image: sda

En dehors de Lagos, Tinubu a remporté la plupart des autres Etats de sa région d'origine, le sud-ouest. Il a également rempli la condition constitutionnelle de recueillir au moins 25 % des suffrages exprimés dans 24 États de la fédération.

Largement considéré comme le faiseur de roi politique responsable de l'émergence du président Muhammadu Buhari en 2015, Tinubu est aimé et détesté dans des proportions presque égales.

Ses admirateurs le décrivent comme le stratège politique numéro un du Nigeria, un technocrate, un administrateur avisé, un découvreur de talents et un éducateur.

Ils lui attribuent le mérite du récent développement de Lagos, la capitale commerciale du Nigeria.

Les détracteurs voient un Tinubu différent. Ils soulignent les controverses entourant son âge, l'ascendance de ses parents, sa formation et sa santé. Des allégations de corruption persistent, bien qu'il ait été jugé et acquitté.

En tant qu'universitaire et journaliste ayant couvert la politique nigériane pendant plus de trois décennies, je vous propose ici mon évaluation de Tinubu.

L'ascension politique de Tinubu

Tinubu s'est fait connaître au niveau national pendant la funeste Troisième République du Nigeria (1985-1992), alors qu'il existait une Assemblée nationale et un président militaire, le général Ibrahim Badamosi Babangida.

Dans le cadre de l'arrangement quasi-démocratique de l'époque, Tinubu était membre du Sénat nigérian lorsque Babangida a annulé les résultats de l'élection présidentielle de 1993. Le vainqueur était considéré comme le charismatique magnat des affaires Moshood Kashimawo Abiola.

La lutte de Tinubu pour la revalidation de cette élection l'a fait entrer dans la conscience politique nationale. Il s'est ouvertement opposé à l'annulation et a oeuvré à la restauration de la démocratie au Nigeria.

Avec d'autres, il est devenu la cible de l'élimination militaire et a dû fuir à l'étranger. Tinubu a coordonné et largement financé la campagne pour la démocratie au Nigeria depuis son exil.

À l'aube du retour à la démocratie en 1999, Tinubu est devenu le gouverneur de l'Etat de Lagos, la capitale commerciale du pays.

Gouverneur de Lagos

Au cours de ses huit années au poste de gouverneur (1999-2007), l'Etat de Lagos a introduit des réformes dans les domaines de la génération de revenus, du système judiciaire, de la sécurité, du développement des infrastructures et d'autres secteurs.

Mais son mandat a été dominé par une longue bataille avec le gouvernement fédéral à propos de sa décision de créer de nouveaux gouvernements locaux à Lagos. Cette décision a provoqué la colère du gouvernement fédéral dirigé par le président Olusegun Obasanjo, qui a pris la décision de retenir l'allocation fédérale mensuelle qui était due à l'Etat.

Jusqu'alors, on pensait qu'aucun Etat du pays n'était capable de survivre sans allocation fédérale mensuelle. Tinubu a réussi à augmenter les recettes internes de l'Etat, ce qui lui a permis de survivre pendant cette période. Depuis lors, Lagos n'a cessé d'accroître sa capacité à s'autofinancer. En 2022, seuls six des 36 Etats du Nigeria étaient capables de survivre de manière indépendante.

Tinubu est le seul gouverneur, sur six, de la région du sud-ouest du Nigeria à avoir été réélu en 2003 sous la bannière du parti d'opposition de l'époque, l'Alliance pour la démocratie. Les cinq autres gouverneurs ont tous perdu leur bataille pour un second mandat face à des adversaires présentés par le parti démocratique populaire au pouvoir, dirigé par le président Olusegun Obasanjo. On pense que Tinubu a gagné grâce à sa popularité auprès des électeurs de Lagos.

Constructeur de ponts et éducateur de talents

Il est resté influent dans l'Etat et est communément décrit comme le parrain de la politique de Lagos, ayant joué un rôle important dans l'émergence de ses successeurs au poste de gouverneur de Lagos.

Tinubu est souvent décrit par ses admirateurs comme un bâtisseur de ponts politiques. Il a la réputation d'être capable de repérer et d'entretenir les talents. Nombre de ceux qu'il a repérés sont devenus de grands acteurs de la politique et de la gouvernance au Nigeria.

Par exemple, il a nommé l'actuel vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, un universitaire juriste, au poste de procureur général et de commissaire à la justice dans l'Etat de Lagos. En 2015, il a nommé Osinbajo comme vice-président de Buhari.

Tinubu a également contribué à l'émergence de nombreux ministres et conseillers spéciaux dans le cabinet de Buhari, d'anciens et d'actuels membres de l'Assemblée nationale, ainsi que d'anciens et d'actuels gouverneurs d'Etat qui étaient ses assistants et ses partisans politiques.

Le controversé Tinubu

Les controverses concernant l'origine parentale et les diplômes de Tinubu ont constitué des obstacles à sa campagne électorale.

Dans la politique nigériane, les questions d'identité telles que la famille et la lignée ancestrale jouent souvent un rôle clé dans l'évaluation des candidats.

Feu Alhaja Abibat Mogaji, la puissante dirigeante de l'association des commerçants du marché qui portait le titre de Iyaloja General de Lagos et du Nigeria, était largement reconnue comme la mère de Tinubu. Elle est décédée en 2013, à l'âge de 96 ans.

Image: sda

Mais les critiques insistent sur le fait qu'elle ne pouvait pas être sa mère biologique. Ils affirment que Tinubu a une identité différente de celle qui est dans le domaine public. Sa famille a contredit ces rumeurs.

Son âge est une autre source de polémique. Tinubu affirme avoir 70 ans. Ses détracteurs affirment qu'il est probablement plus âgé que cela. Ses détracteurs insistent également sur le fait qu'il est en mauvaise santé et inapte à être président, une affirmation que lui et ses partisans ont réfutée.

Les allégations de corruption l'ont poursuivi au fil des ans. Il n'a jamais été condamné. Sous l'ancien président Goodluck Jonathan, il a été inculpé devant le tribunal du code de conduite mais acquitté. Cela a contribué à améliorer son image. Ses partisans soutiennent que s'il était vraiment corrompu, il aurait été condamné, d'autant plus qu'il était un politicien de l'opposition.

Le faiseur de roi est le président élu

En 2015, Tinubu a dirigé un mouvement politique qui a donné naissance au parti All Progressives Congress, une coalition de partis d'opposition qui a finalement battu le Peoples Democratic Party lors du scrutin présidentiel.

C'était la première fois depuis 1999, date du retour du Nigeria à un régime démocratique, qu'un parti au pouvoir et un président en exercice perdaient une élection.

Tinubu est largement considéré comme le faiseur de roi politique responsable du succès de Buhari en 2015. On pense également qu'il a soutenu Buhari dans sa candidature à un second mandat en 2019.

Aujourd'hui, il est devenu le président élu et le successeur du président Buhari, dont le mandat se termine officiellement le 29 mai.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original