De nombreux États du nord appliquent la charia, qui prévoit la peine de mort en cas de blasphème. Les conflits religieux, notamment entre musulmans et chrétiens, sont récurrents dans ce pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 206 millions d'habitants.

Une étudiante a été lapidée et brûlée pour blasphème au Nigeria

Ce bataillon russe n'aurait jamais dû tenter de traverser ce pont ukrainien

Les soldats russes s'apprêtaient à traverser le fleuve. C'est à ce moment que les Ukrainiens ont frappé en détruisant des dizaines de véhicules. Cette perte au pont sur le Donets devrait faire mal à l'armée du Kremlin.

C'est un coup dur pour l'armée russe dans l'Est de l'Ukraine: lors d'une attaque d'artillerie sur un pont flottant près de Lougansk, les troupes ukrainiennes ont détruit au moins 50 chars et véhicules blindés russes. C'est ce qu'illustrent des images prises par des drones et publiées par le ministère ukrainien de la Défense sur le lieu de l'action, sur la rivière Severski Donets.