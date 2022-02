Kurt Zouma condamné: il perd la garde de ses chats

La diffusion d'une vidéo dans laquelle Kurt Zouma, l'international français de West Ham, maltraite l'un de ses chats a révolté le monde. Il n'a pas échappé à une lourde sanction.

Kurt Zouma, en souffrance. Image: sda

Le verdict est tombé! L'international français Kurt Zouma est condamné à 300 000 euros et a également perdu la garde de ses chats, rapporte Cnews mercredi.

Le club anglais West Ham a précisé «Le joueur a immédiatement accepté l’amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux»

L'association de protection animale Royal society for the prevention of cruelty to animals (RSPCA) a, elle, annoncé avoir récupéré ses deux chats, affirmant qu’ils étaient en sécurité et en bonne santé.

Malgré les excuses du joueur français, cette vidéo diffusée il y a plus de 24 heures a suscité de nombreuses réactions dont celle de Jan Blachowicz, ancien champion d'UFC, qui ne s'est pas gêné.

Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne et a déjà recueilli plus de 180 000 signatures. En France, plusieurs plaintes ont été déposées par la Fondation 30 millions d’amis, la Fondation Brigitte Bardot ou encore la Société protectrice des animaux (SPA). (sia)