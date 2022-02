Et maintenant, un footballeur frappe son chat

Une vidéo diffusée par «The Sun» accable Kurt Zouma, l'international français de West Ham. Nouvel émoi en Angleterre, où les violences commises par des footballeurs deviennent pesantes et encombrantes.

Comme un intermède dans les affaires de violence conjugale (Mason Greenwood), de viols et d'agression sexuelles (Benjamin Mendy), ou de pédophilie (Gylfi Sigurdsson), l'international français Kurt Zouma a choqué l'Angleterre en s'attaquant, lui, à son chat.

Une vidéo diffusée par le tabloïd The Sun montre le défenseur de West Ham en train de pourchasser rageusement l'animal, avant de le frapper et de lui donner un coup de pied.

West Ham a laissé entendre qu'il prendra des sanctions: «Nous traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. »

En Angleterre, un projet de loi adopté l'an dernier par le Parlement punit sévèrement la maltraitance animale. Kurt Zouma encourt une peine de prison ferme. D'ores et déjà condamné par l'opinion publique, il présente ses excuses: « Je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus.» (chd)