Nigel Farage réélu face au comte Tête-de-poubelle

Le leader de Reform UK a remporté la législative partielle qui l'opposait au candidat satirique Count Binface.

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Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration Reform UK, a été réélu facilement député lors d'une législative partielle pour laquelle il avait pour principal rival un candidat satirique, Tête-de-Poubelle. Selon les résultats annoncés vendredi par les autorités électorales, Farage, 62 ans, a recueilli 2 '239 suffrages contre 9455 pour son adversaire lors de cette partielle dans la station balnéaire vieillotte de Clacton-on-Sea qu'il avait lui-même provoquée et qui a été boycottée par les autres grands partis.

Le taux de participation s'est élevé à 44,37%, un chiffre inférieur à celui des dernières élections générales (58,7%). Le scrutin voyait s'affronter un nombre record de 34 candidats, pour la plupart indépendants et inconnus. Travaillistes, conservateurs, libéraux-démocrates ou Verts avaient décidé de boycotter ce scrutin qu'ils voient comme une pure manœuvre politique.

igel Farage a été élu pour la première fois député en juillet 2024. Keystone

Nigel Farage avait revendiqué plus tôt sa victoire alors que le dépouillement était toujours en cours. «J'ai demandé aux électeurs de Clacton d'être mes juges», a réitéré dans un discours prononcé dans l'Essex et retransmis sur X, le politicien de 62 ans qui a lui-même provoqué l'élection début juillet après avoir été rattrapé par des affaires de dons non déclarés.

«Le verdict est tombé et c'est une victoire convaincante et écrasante (...) nous avons obtenu bien plus de voix que lors des élections législatives de 2024»

Une pure manoeuvre politique

Un nombre record de 34 candidats, pour la plupart indépendants et inconnus, se sont affrontés. Travaillistes, conservateurs, libéraux-démocrates ou Verts ont boycotté ce scrutin qu'ils voient comme une pure manoeuvre politique.

Face à cette situation, «c'est mon humble devoir» d'incarner l'opposition, a déclaré Count Binface tôt vendredi à l'AFP. «Si une majorité des électeurs de Clacton se prononce en faveur de son retour en tant que député, il faut respecter ce choix», a-t-il réagi au sujet de Farage, et «si une enquête parlementaire conclut qu'il a commis des irrégularités financières qu'il n'aurait pas dû commettre, cela doit également être respecté».

Count Binface Keystone

Les «visites éclairs» de Farage

Jeudi, Nigel Farage a déambulé dans les rues de Clacton, où il a été élu pour la première fois député en juillet 2024 avec 46,2% des voix, après sept tentatives infructueuses. Sous ses lunettes de soleil, il a posé pour les photographes, une bière à la main.

Jane Embelton, une militante de Reform UK, déplore qu'il y ait «trop de candidats». «Tout ça vise essentiellement à faire passer Nigel Farage pour un idiot. Mais ni moi ni ses partisans ne le voyons comme tel», a-t-elle dit à l'AFP.

Paul, 50 ans, qui n'a pas donné son nom de famille, qualifie l'élection de «farce», et critique le boycott des principaux partis, pour lesquels il assure qu'il ne votera plus. Mais il reproche aussi à Nigel Farage ses «visites éclairs» à Clacton, le temps d'une «séance photo». «En réalité, il n'est pas vraiment là», dit Paul, en déplorant «l'afflux massif» de migrants au Royaume-Uni.

Reform UK a connu une ascension spectaculaire ces dernières années, et triomphé lors des élections locales de mai, contribuant à la démission du premier ministre travailliste Keir Starmer. Mais cette législative partielle s'est tenue alors que pour la première fois depuis plus d'un an, les travaillistes sont récemment repassés devant Reform UK dans des sondages, portés par l'arrivée à Downing Street d'Andy Burnham le 20 juillet.

Faute sérieuse et nouvelle élection

Le gendarme de l'éthique parlementaire enquête sur un don de cinq millions de livres (5,7 millions d'euros) que Farage a reçu d'un milliardaire ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, Christopher Harborne, peu avant son élection à Clacton en juillet 2024. Selon le Times, il aurait également reçu un don non déclaré de George Cottrell, entrepreneur en cryptomonnaies condamné pour fraude aux Etats-Unis en 2017.

Si l'enquête parlementaire sur les dons non déclarés devait conclure à une faute sérieuse, Farage pourrait être suspendu de son siège pour plus de 10 jours, ce qui déclencherait automatiquement une nouvelle élection. Les partis traditionnels ont déjà annoncé qu'ils présenteraient alors des candidats. (jzs/ats/afp)