Animaux

Une famille de léopards de l'Amour filmée pour la première fois



Image: Земля леопарда

C'est l'espèce féline la plus rare au monde, et elle est en danger critique d'extinction. Pourtant, les efforts menés pour sauver le léopard de l'Amour semblent porter leurs fruits.

Une femelle léopard de l'Amour et ses trois petits ont été pris en photo dans un parc national situé dans la région russe de Primorié.

Selon Ivan Rakov, le porte-parole du parc «Terre des léopards», c'est la première fois que cette femelle est filmée avec sa progéniture. «Nous avons découvert qu'elle a pu élever une famille», se réjouit M. Rakov, notant qu'il s'agit de la «première portée» de cette femelle dont l'âge est estimé à quatre ans.

La région de Primorié, en Russie Image: datawrapper

Les léopards de l'Amour, nommés ainsi en référence au fleuve qui coule entre la Russie et la Chine, sont considérés comme les grands félins les plus rares au monde et se trouvent en danger critique d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Ces dernières années, les mesures entreprises par les autorités russes et chinoises contre la déforestation et le braconnage ont permis de faire remonter sensiblement leur nombre. Leur population est actuellement estimée à plus d'une centaine d'individus en Russie, contre environ 35 il y a 20 ans. (ats)