capture d'écran

Voici la plus grande porcherie du monde: 650 000 bêtes sur 26 étages

Les Chinois sont les plus grands consommateurs de viande de porc. Le pays vient (donc?) de mettre en service ce qu'il appelle l'«hôtel de porcs», non loin de... Wuhan. Vingt-six étages, 25 000 bêtes par niveau. Tout est automatisé.

Les promoteurs l'assurent: «Les animaux ne sont pas entassés et peuvent se déplacer». Reste que ce bloc effrayant baptisé (ironiquement?) l'«hôtel de porcs» parvient tout de même à empiler 650 000 bêtes sur... 26 étages. Une sorte de Formule 1 pour groins, entièrement automatisée, qui vient d'accueillir 25 000 cochons sur chaque niveau.

Visite en vidéo: Vidéo: watson

C'est la plus grande porcherie du monde et elle a été inaugurée cette semaine, non loin de Wuhan, épicentre d'un certain Covid-19, en Chine. «Notre système de contrôle sur la biosécurité, ajouté à une alimentation scientifique, permet d’améliorer la qualité de la viande afin de répondre à la demande de la population pour une viande de porc d’un bon niveau et moins chère.»

«Et notre projet permet d’atteindre le niveau zéro d’émissions d’excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles» Zhuge Wenga, patron du site, sur FranceInfo

Contrer la fièvre porcine

Vous vous posiez certainement la question: les bêtes sont hissées à l'aide d'un gigantesque ascenseur pouvant supporter une charge de 40 tonnes. Coût de la bâtisse? Plus de 580 millions d’euros.

Si le premier building à cochons vient d'être mis en service, le complexe prévoit la construction de cinq porcheries de 26 étages dans les prochaines. Objectif? Pouvoir accueillir trois millions de cochons, au total. Un projet imaginé pour tenter de reconstituer un cheptel décimé par la fièvre porcine africaine.