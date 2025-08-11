Il a fait très chaud la nuit passée en Suisse. Image: watson

La nuit a été tropicale en Suisse et cela va continuer à chauffer

Des températures tropicales ont été mesurées un peu partout en Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. A certains endroits, le thermomètre a même dépassé les 26°C.

Plus de «Suisse»

La nuit passée a été difficile pour de nombreux Suisses. Et pour cause: dans de nombreux endroits du pays, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de la barre des 20°C. Des températures tropicales ont été détectées dans environ la moitié des stations de mesure de MétéoSuisse, soit environ une soixantaine de localités.

C'est au Tessin et en Suisse romande que la situation a été la plus rude. A Locarno et à Nyon, une température supérieure à 26°C a été mesurée à minuit. Vevey, le Bouveret, Pully, Neuchâtel et Genève ont également souffert, avec des valeurs oscillant entre 23,9°C et 25,8°C en pleine nuit. Sur les dix stations les plus chaudes, sept se trouvent en terres romandes.

La situation globale donne l'image suivante:

A noter que la plupart des stations ayant enregistré des températures maximales inférieures à 20°C se trouvent en montagne. Pourtant, des valeurs tropicales ont également été mesurées à plus de 1000 mètres d'altitude. C'était notamment le cas au Tessin et dans la vallée de Joux (VD).

Au moins jusqu'à mercredi

La suite n'est pas très prometteuse. Selon les prévisions de MétéoSuisse, le mercure devrait également grimper au-dessus des 20°C au cours des prochaines nuits, notamment autour du Léman et en Valais.

La canicule devrait durer «au moins» jusqu'à mercredi, indique MétéoSuisse dans son dernier blog. Jeudi, un front froid devrait provoquer quelques averses isolées et entraîner «une légère baisse» des températures maximales.

A partir de vendredi, l’évolution est incertaine. Suivant l'évolution des conditions atmosphériques, la canicule pourrait «se poursuivre encore plusieurs jours», ou laisser la place à des températures plus clémentes. D'ici là, une chose est sûre: il n'est pas encore temps de ranger le ventilateur.

(asi)