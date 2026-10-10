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Un homme a été tué par un tigre dans un zoo britannique

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Un homme a été tué par un tigre dans un zoo britannique

Le malheureux se trouvait dans l'enclos de l'animal et a été attaqué.
10.10.2026, 20:4510.10.2026, 20:51

Un homme a été attaqué et grièvement blessé samedi par un tigre dans un zoo situé dans le nord du Royaume-Uni, a indiqué samedi la police. Il en est décédé.

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La police du South Yorkshire a indiqué avoir reçu des signalements vers 13h30 (16h30 en Suisse) faisant état de l'entrée d'un homme dans l'enclos des tigres au Yorkshire Wildlife Park, près de Doncaster.

«Le tigre a ensuite attaqué l'homme, ce qui a entraîné de graves blessures», a déclaré la police dans un communiqué.

«Le tigre est resté dans l'enclos après l'incident et il n'y a pas de risque plus large pour le public», a-t-elle précisé.

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Le parc a été évacué et des agents sont toujours sur place pour y mener des investigations, selon la même source.

Le parc animalier a confirmé qu'un «incident grave» s'était produit dans l'enclos des tigres, entraînant la fermeture du site durant le week-end. (ats/blg/afp)

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