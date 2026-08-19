Un drapeau israélien portant un cercle rouge barré installé à côté d'une cible dans un zoo thaïlandais. Image: X

Ce zoo thaïlandais refuse les Israéliens: la polémique dégénère

La vidéo d'une altercation entre une famille israélienne et le gérant français d'un zoo en Thaïlande est devenue virale. L'homme enchaîne depuis les déclarations antisémites et reçoit des menaces de mort. Un incendie serait même survenu en France en lien avec l'affaire.

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Le gérant français d'un parc animalier en Thaïlande qui refuse l'entrée aux Israéliens et multiplie les déclarations antisémites a affirmé mercredi à l'AFP que la maison de sa mère avait été incendiée en France, où la police confirme l'ouverture d'une enquête.

«Dans la nuit, ma mère a échappé aux flammes», a déclaré Kevin Dimino, suggérant une attaque au cocktail Molotov sur une propriété familiale de la banlieue de Lyon (centre est de la France). Interrogée sur cet incident, une source policière locale évoque une enquête en cours après l'incendie d'un garage et d'un véhicule à Villeurbanne, un peu avant 5h mercredi.

L'histoire a commencé il y a plusieurs mois lorsque le copropriétaire du Samui Exotic Park, une ménagerie située sur l'île thaïlandaise de Koh Samui, y a affiché un drapeau palestinien en réponse, selon lui, à des mauvais comportements répétés de visiteurs israéliens. Il dit avoir reçu par la suite des premières menaces et des avis négatifs en ligne sur son établissement, jusqu'à une altercation filmée la semaine dernière avec une famille d'Israéliens, devenue virale.

Le gérant du zoo Image: X

Kevin Dimino assure faire l'objet depuis de centaines de menaces de mort quotidiennes, dont certaines visant sa mère. Cet ancien boxeur y répond avec un sens assumé de la provocation. Il a installé dans son parc, à côté d'une cible de tir, un drapeau israélien portant un cercle rouge barré, et enchaîne les vidéos injurieuses sur les réseaux sociaux.

«Après avoir reçu mille menaces de mort, je ne vais pas leur dérouler le tapis rouge», justifie le Français d'origine italienne.

Les autorités s'en mêlent

Avec plus de 420 000 touristes israéliens accueillis l'an dernier, la Thaïlande est une destination prisée. Mais l'incident du parc est le dernier d'une série d'épisodes médiatisés de tensions avec des locaux ou d'autres étrangers.

L'ambassadrice d'Israël en Thaïlande s'est rendue la semaine dernière dans la province de Surat Thani, dont dépend Koh Samui, afin de «discuter de la sécurité et du bien-être des visiteurs israéliens». Le ministère thaïlandais de l'Intérieur a demandé aux autorités locales d'intervenir pour «mettre un terme au différend» autour du parc animalier, en privilégiant «le dialogue».

«Ca fait 11 ans que je suis en Thaïlande. Je parle thaï, je suis intégré ici, j'ai des biens, je paie mes impôts et je ne fais chier personne», avance Kevin Dimino, protégé selon lui par les relations haut placées de sa femme thaïlandaise. (jzs/afp)