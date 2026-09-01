Le zoo de Zurich présente ses projets spectaculaires en détail

Les léopardeaux nés le 9 mai découvrent leur environnement extérieur au zoo de Zurich. Keystone

Le zoo de Zurich présente ses projets spectaculaires

Forêts pour les grands singes, volière géante en milieu marécageux, côte maritime pour les pingouins, le zoo de Zurich présente en détail les énormes espaces de vie qu'il projette d'ici à 2050. Un nouveau plan d'aménagement, mis en consultation, encadre ses plans.

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Il y a cinq ans, le zoo de Zurich avait levé le voile sur ses intentions à long terme: transformer ses installations en onze énormes espaces de vie animale à visiter de l'intérieur. Leur tridimensionnalité doit fixer de nouveaux standards bien plus généreux en matière de détention d'animaux en milieu zoologique.

Mardi, le zoo et les autorités cantonales ont lancé, devant les médias, la mise en consultation du nouveau plan directeur qui encadrera ces projets. Le parc zoologique a saisi cette occasion pour présenter davantage de détails sur ses plans et mettre à jour leur calendrier.



Visiteurs dans les airs, au sol...

Après l'espace sudaméricain Pantanal en 2012, la savane Lewa en 2020 et la grande installation Panthera pour les félins en 2025, le zoo de Zurich prévoit d'ouvrir en 2031 la «Forêt de Ndoki». Ce territoire de 29'000m2 comprendra une centaine d'arbres géants d'au moins 25 mètres de haut – une première mondiale dans un zoo – et des marécages. Il sera subdivisé en plusieurs zones, occupées alternativement par les gorilles, les drills, les okapis et les hippopotames.

Le public parcourra la forêt à différents niveaux, sur des passerelles notamment, de la cime des arbres au paysage marécageux. Cet espace s'inspire du Parc national congolais de Nouabalé-Ndoki. Le début des travaux est prévu pour 2028. Actuellement, des variétés exotiques d'arbres tropicaux commencent à pousser dans la partie supérieure du zoo.

Les deux oursons Auki et Amaru explorent leur environnement en compagnie de leur mère Rica au zoo de Zurich. Keystone

Une forêt tropicale de 30'000m2, inspirée de celle de Sumatra et destinée aux orangs-outans, gibbons, tapirs et d'autres espèces menacées dans cette région du monde, est prévue à plus long terme. Ce projet prévoit un gigantesque espace intérieur vitré d'hiver, culminant à 55 mètres, comprenant des arbres géants de 50 mètres.



...et même sous la «mer» des pingouins

Le Pantanal est, lui, en cours de transformation. Cette zone humide de 11'000m2, inspirée de la région sud-américaine éponyme, doit être surmontée ces prochaines années d'une volière géante d'une hauteur de 35 mètres. Oiseaux d'eau et aras hyacinthe – les plus grands perroquets du monde, eux aussi menacés – y domineront dans les airs les flamants du Chili, les tamarins, les tapirs et les fourmiliers.

Enfin, des centaines de pingouins vivront, un jour, en colonie dans un grand espace maritime. Ce paysage côtier comprendra des rochers, des plages et de grands plans d'eau. Les visiteurs pourront les observer notamment depuis un tunnel souterrain. Au final, les 27 hectares du zoo seront réaménagés en onze espaces de vie animale.



Ces projets sont tous inscrits dans le nouveau plan d'aménagement cantonal mis en consultation. Leur compatibilité environnementale et urbanistique a été vérifiée, souligne le ministre zurichois des infrastructures Martin Neukom (Vert-e-s).

De plus, un espace vert est appelé à remplacer le parking du zoo, qui sera relogé sous terre. La ligne de tram sera, elle, prolongée jusqu'à l'arrivée des futures télécabines en provenance du versant opposé de la colline. (sda/ats)