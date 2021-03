La plus grande oeuvre sur toile vendue 62 millions de dollars

Un Banksy vendu plus de 20 millions au profit des soignants

21,55 millions de francs suisses. C'est le prix auquel s'est arraché un tableau de Banksy rendant hommage au personnel soignant britannique. L'argent lui sera reversé.

Initialement estimée entre 2.5 et 3.5 millions de livres, cette œuvre en noir et blanc intitulée «Game Changer» («Voilà qui a changé la donne») a finalement été adjugée chez Christie's plus de quatre fois plus cher, à 16.75 millions de livres (21.55 millions de francs suisses).

Elle dépasse de loin le record précédent de Banksy, détenu par «Le parlement des singes». Cette toile montrant des chimpanzés occupant tous les sièges de la Chambre des communes s'était vendue en 2019, dans une …