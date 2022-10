Le peintre Pierre Soulages est mort à l'âge de 102 ans

Pierre Soulages est mort à 102 ans. Image: sda

Le maître de l'«outrenoir» est décédé à l'âge de 102 ans. Il s'était consacré à l'art abstrait depuis la fin des années 1940 et était particulièrement connu pour son usage de la couleur noire.

Le peintre français Pierre Soulages est décédé à l'âge de 102 ans, a-t-on appris mercredi auprès d'Alfred Pacquement, ami de longue date du peintre et président du musée qui porte son nom à Rodez (Aveyron).

Depuis la fin des années 1940, Pierre Soulages s’était consacré à l’art abstrait, et était par la suite devenu un représentant du mouvement de la peinture informelle. Il était particulièrement connu pour son usage de la couleur noire.

A Paris dès 1947

Né dans une maison modeste au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est admis aux Beaux-Arts à Paris à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais il sèche les cours, préférant se former à Montpellier. Il s’installe dans la capitale en 1947 et, pendant la décennie suivante, ses toiles entrent dans les plus prestigieux musées du monde.

Des oeuvres de Soulages exposées au Musee cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, en 2019. Image: KEYSTONE

L’artiste bascule dans «l’outrenoir» en 1979: alors qu’il peine sur une œuvre entièrement recouverte d’un noir épais, Soulages réalise qu’il vient de franchir un cap en la striant.

«J’étais au-delà du noir, dans un autre champ mental», a-t-il raconté. «Le pot avec lequel je peins est noir. Mais c’est la lumière, diffusée par reflets, qui importe».

En 1986, l’Etat français lui passe commande de plus de 100 vitraux pour l’abbatiale de Conques. Ils sont inaugurés en 1994.