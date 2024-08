La tension est vive dans les rues de Dacca. Keystone

Son palais pris d'assaut, la première ministre bangladaise prend la fuite

Le palais de la première ministre a été pris d'assaut au Bangladesh. Elle a dû prendre la fuite par hélicoptère. Le chef de l'armée a annoncé sa démission.

Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont pris d'assaut le palais de la première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina lundi dans la capitale Dacca, selon des images télévisées. La dirigeante aurait fui la capitale par hélicoptère pour un «lieu plus sûr».

Sheikh Hasina, en avril dernier. Keystone

«Elle et sa soeur ont quitté Ganabhaban, sa résidence officielle, pour un lieu plus sûr», a indiqué une source sous couvert d'anonymat, ajoutant:

«Son équipe de sécurité lui a demandé de partir, elle n'a pas eu le temps de se préparer»

«Elle voulait enregistrer un discours. Mais elle n'a pas eu l'occasion de le faire», a d'ailleurs déclaré cette source.

La foule en colère à Dacca, ici le dimanche 4 août. Keystone

Sa démission annoncée par le chef de l'armée

Sheikh Hasina aurait démissionné. C'est en tout cas ce qu'a annoncé lundi le chef de l'armée dans un discours télévisé. Le général Waker-Uz-Zaman déclare qu'il va «former un gouvernement intérimaire». Plus tôt lundi, un des conseillers de la première ministre indiquait, sous couvert d'anonymat:

«La situation est telle que la démission est une possibilité, mais je ne sais pas si cela se produira»

Le fils de la Première ministre s'est quant à lui adressé aux forces de sécurité dans une publication sur Facebook. «Votre devoir est d'assurer la sécurité de notre peuple et de notre pays, ainsi que de faire respecter la Constitution», a écrit Sajeeb Wazed.

Et le politicien et hommes d'affaires basé aux Etats-Unis d'ajouter qu'elles ne devaient «pas permettre à un gouvernement non élu d'accéder au pouvoir une seule minute».

